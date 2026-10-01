فان بوميل مدرب بلجيكا يؤكد عدم مشاركة لافيا أساسياً ضد تركيا

سيتبع المنتخب البلجيكي النهج الذي يعتمده تشيلسي الإنجليزي في إدارة دقائق مشاركة لاعب الوسط روميو لافيا خلال الفترة المتبقية من التوقف الدولي، في ظل سجل اللاعب مع الإصابات والمشاكل البدنية.

وعانى لافيا من مشكلات متكررة في اللياقة منذ انتقاله إلى تشيلسي قادماً من ساوثهامبتون عام 2023، ولم يسبق له حتى الآن خوض مباراة رسمية كاملة بقميص النادي اللندني.

لكن اللاعب قدّم بداية واعدة هذا الموسم، وشارك بصورة أكثر انتظاماً مع تشيلسي، مستفيداً من تحسن حالته البدنية ومستواه الفني.

وحصل لافيا على فرصة المشاركة أساسياً للمرة الأولى مع المنتخب البلجيكي الأول خلال المواجهة الأخيرة أمام فرنسا، بعدما كان قد شارك بديلاً أمام إيطاليا.

وأثار خروجه، وهو يعرج في الدقائق الأخيرة من مواجهة فرنسا، بعض المخاوف بشأن حالته، قبل أن يتبين لاحقاً أنه كان يعاني من شد عضلي فقط.

ومن المنتظر ألا يبدأ لافيا أساسياً عندما تستضيف بلجيكا منتخب تركيا، مساء الجمعة، في إطار حرص الجهاز الفني على إدارة دقائق مشاركته بعناية.

وقال المدرب مارك فان بوميل: «شارك روميو بديلاً أمام إيطاليا ولعب 85 دقيقة ضد فرنسا، وقدم أداءً رائعاً. ومع ذلك، يمكنكم أن تتوقعوا ألا أشركه أساسياً في المباراة المقبلة».

وتطرق فان بوميل أيضاً إلى وضع المهاجم روميلو لوكاكو، مؤكداً أن عدم مشاركته أساسياً في المباريات الأخيرة لا يعني خروجه من حساباته.

وقال: «ليس صحيحاً على الإطلاق أن روميلو لا يمكنه المشاركة بديلاً أو البدء أساسياً، بل العكس تماماً. الأمر يعتمد على ما نرى أننا بحاجة إليه في كل مرحلة أو موقف».

وأضاف: «لديه خصائص معينة، لكنني شعرت بأننا في تلك المباراة كنا نلعب بعيداً بعض الشيء عن المرمى، ولذلك كنا بحاجة إلى السرعة».

وكان شارل دي كيتيلار قد بدأ في مركز رأس الحربة أمام كل من إيطاليا وفرنسا، إذ دخل لوكاكو بدلاً منه في مواجهة إيطاليا، بينما استعان فان بوميل بماتياس فرنانديز - باردو خلال مباراة فرنسا.

وأكد المدرب البلجيكي أنه يتواصل باستمرار مع لوكاكو، قائلاً: «أتحدث كثيراً مع روميلو. ذهبت أيضاً لرؤيته في إسطنبول وتحدثت معه عبر (فيس تايم) بشأن الوضع وأسلوب اللعب. لا أريد القول إن روميلو لا يستطيع القيام بذلك، بل العكس تماماً. العائق الوحيد هو أنه لا يلعب كثيراً مع فناربخشة».