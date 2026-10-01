ألمانيا تهزم صربيا وتحقق فوزها الأول مع كلوب

حقق المنتخب الألماني فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد يورغن كلوب، بتغلبه على ضيفه الصربي 2-0، الخميس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وكان كلوب قد تولى تدريب ألمانيا خلفاً ليوليان ناغلسمان، الذي رحل بعد خروج المنتخب من دور الـ16 في كأس العالم 2026 أمام باراغواي بركلات الترجيح.

وبدأت ألمانيا مشوارها مع كلوب بالتعادل 1-1 مع هولندا، قبل الخسارة على أرضها أمام اليونان 0-1، لتنجح أمام صربيا في تحقيق انتصارها الأول وترفع رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث. في المقابل، بقي المنتخب الصربي من دون نقاط بعد تلقيه خسارته الثالثة توالياً.

وفرض المنتخب الألماني أفضليته منذ البداية على ملعب «أليانز أرينا»، وكان ألكسندر بافلوفيتش قريباً من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثامنة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

وبعد سلسلة من المحاولات، نجح توم بيشوف في منح أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة 39، بعدما ارتدت تسديدة فلوريان فيرتز من القائم، لتصل إلى بيشوف الذي تابعها مباشرة في الشباك.

توم بيشوف ومدرب ألمانيا يورغن كلوب يحييان الجماهير بعد الفوز على صربيا (رويترز)

وواصلت ألمانيا ضغطها في الشوط الثاني، وأهدر نيك فولتيماده فرصة محققة في الدقيقة 58، بعدما تلقى تمريرة من فيرتز لكنه سدد فوق العارضة رغم خلو المرمى.

وبعد ثلاث دقائق، عوض فيرتز الفرصة وأضاف الهدف الثاني، بعدما تسلم تمريرة ماكسيميليان ميتلشتات، وتجاوز مدافع صربيا قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وشهدت المباراة اعتماد كلوب على يوناس أوربيغ، الحارس الاحتياطي لبايرن ميونيخ، أساسياً، فيما قاد فولتيماده، مهاجم يوفنتوس المعار من نيوكاسل، خط الهجوم.

وتلتقي ألمانيا مع اليونان في أثينا، الأحد المقبل، ضمن الجولة الرابعة، فيما تحل صربيا ضيفة على هولندا في اليوم نفسه.