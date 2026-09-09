«آسياد 2026»: أمطار غزيرة في ناغويا تجبر الرياضيين على إخلاء أماكن إقامتهم

أُجلي مئات الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية في اليابان من أماكن إقامتهم مؤقتاً بعدما اجتاحت أمطار قياسية مدينة ناغويا المضيفة، وذلك قبل انطلاق المنافسات الخميس.

كما تسربت مياه الأمطار إلى بعض منشآت المنافسات، بينما تشير التوقعات إلى استمرار الطقس الماطر خلال الأيام المقبلة.

أضاف عمدة ناغويا أن بعض الأسطح عانت من تسرب المياه (أ.ب)

وسجلت ناغويا هطول 104 مليمترات من الأمطار خلال ساعة واحدة الثلاثاء، مما دفع السلطات المحلية إلى إصدار أوامر إجلاء في أجزاء من المدينة.

ويؤكد العلماء أن التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري يزيد من وتيرة وشدة الظواهر الجوية في اليابان ومناطق أخرى من العالم.

ولا توجد قرية رياضية مخصصة للرياضيين في دورة الألعاب الآسيوية هذا العام، إذ يعتمد المنظمون بدلاً من ذلك على سفينة سياحية وحاويات خشبية مؤقتة وفنادق لإقامة المشاركين.

ملاكمة هندية تتدرب قبل أيام من انطلاق المنافسات (أ.ف.ب)

وقال مسؤول في هيئة ميناء ناغويا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه طُلب من «مئات» الرياضيين المقيمين في منطقة غاردن بير بالمدينة، حيث تقع الوحدات السكنية الخشبية المصنوعة من الحاويات، الانتقال إلى أماكن آمنة.

وأكد عمدة مدينة ناغويا اليابانية، إيتشيرو هيروساوا، اليوم الأربعاء، أن الرياضيين الذين وصلوا مبكراً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية لم يتعرضوا لأي أذى وسط الفيضانات الواسعة التي ضربت المدينة.

وقال هيروساوا للصحافيين: «حالة المرافق لا تدعو للقلق، ولا توجد مشكلة في إقامة الألعاب الآسيوية في موعدها المحدد».

ويشارك في المنافسات أكثر من 11 ألف رياضي من 45 دولة ومنطقة آسيوية، بينما شارك 10 آلاف و700 رياضي في أولمبياد باريس 2024.

وأقيمت النسخة السابقة من دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو بالصين عام 2023.

وأوضح هيروساوا أيضاً أنه تم إجلاء نحو 400 رياضي وعضو من طاقم العمل، المقيمين في حاويات شحن صممت لتكون وحدات سكنية مؤقتة للدورة بشكل مؤقت إلى مناطق مرتفعة أثناء هطول الأمطار.

فريق هندي يتأهب للمشاركة في الدورة (أ.ف.ب)

وأضاف عمدة ناغويا أن بعض الأسطح عانت من تسرب المياه، لكن دون ضرر بالغ للمرافق المخصصة للدورة الآسيوية.

وعاد الرياضيون إلى مقار إقامتهم بعد رفع أمر الإجلاء بنحو ساعتين.

وتنطلق دورة الألعاب الآسيوية رسمياً بحفل الافتتاح في 19 سبتمبر (أيلول)، لكن عددا من المنافسات يبدأ قبل ذلك الموعد، مثل كرة السلة التي تنطلق الخميس.

وعُثر على مياه أمطار داخل عدد من منشآت المنافسات، لكن رئيس بلدية ناغويا إيشيرو هيروساوا أكد أن المرافق لم تتأثر بشكل خطير وأن الفعاليات ستقام وفق الجدول المقرر.

وقال: «كان التأثير محدوداً، مثل تسرب مياه الأمطار من أسطح بعض المباني، لكن الوضع ليس خطيراً في الوقت الحالي إلى درجة تهدد إقامة الافتتاح في 19 سبتمبر».

وأضاف: «في ظل الظروف الحالية، أعتقد أنه لا توجد أي عقبات أمام إقامة دورة الألعاب الآسيوية».

وتوقفت خدمات مترو الأنفاق والحافلات في ناغويا مؤقتاً (الثلاثاء)، كما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أعلى درجات التحذير من الفيضانات لنهر رئيسي في المنطقة.