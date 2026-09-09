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الرياضة رياضة عالمية

«آسياد 2026»: أمطار غزيرة في ناغويا تجبر الرياضيين على إخلاء أماكن إقامتهم

عُثر على مياه أمطار داخل عدد من منشآت المنافسات (رويترز)
عُثر على مياه أمطار داخل عدد من منشآت المنافسات (رويترز)
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«آسياد 2026»: أمطار غزيرة في ناغويا تجبر الرياضيين على إخلاء أماكن إقامتهم

عُثر على مياه أمطار داخل عدد من منشآت المنافسات (رويترز)
عُثر على مياه أمطار داخل عدد من منشآت المنافسات (رويترز)

أُجلي مئات الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية في اليابان من أماكن إقامتهم مؤقتاً بعدما اجتاحت أمطار قياسية مدينة ناغويا المضيفة، وذلك قبل انطلاق المنافسات الخميس.

كما تسربت مياه الأمطار إلى بعض منشآت المنافسات، بينما تشير التوقعات إلى استمرار الطقس الماطر خلال الأيام المقبلة.

أضاف عمدة ناغويا أن بعض الأسطح عانت من تسرب المياه (أ.ب)

وسجلت ناغويا هطول 104 مليمترات من الأمطار خلال ساعة واحدة الثلاثاء، مما دفع السلطات المحلية إلى إصدار أوامر إجلاء في أجزاء من المدينة.

ويؤكد العلماء أن التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري يزيد من وتيرة وشدة الظواهر الجوية في اليابان ومناطق أخرى من العالم.

ولا توجد قرية رياضية مخصصة للرياضيين في دورة الألعاب الآسيوية هذا العام، إذ يعتمد المنظمون بدلاً من ذلك على سفينة سياحية وحاويات خشبية مؤقتة وفنادق لإقامة المشاركين.

ملاكمة هندية تتدرب قبل أيام من انطلاق المنافسات (أ.ف.ب)

وقال مسؤول في هيئة ميناء ناغويا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه طُلب من «مئات» الرياضيين المقيمين في منطقة غاردن بير بالمدينة، حيث تقع الوحدات السكنية الخشبية المصنوعة من الحاويات، الانتقال إلى أماكن آمنة.

وأكد عمدة مدينة ناغويا اليابانية، إيتشيرو هيروساوا، اليوم الأربعاء، أن الرياضيين الذين وصلوا مبكراً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية لم يتعرضوا لأي أذى وسط الفيضانات الواسعة التي ضربت المدينة.

وقال هيروساوا للصحافيين: «حالة المرافق لا تدعو للقلق، ولا توجد مشكلة في إقامة الألعاب الآسيوية في موعدها المحدد».

ويشارك في المنافسات أكثر من 11 ألف رياضي من 45 دولة ومنطقة آسيوية، بينما شارك 10 آلاف و700 رياضي في أولمبياد باريس 2024.

وأقيمت النسخة السابقة من دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو بالصين عام 2023.

وأوضح هيروساوا أيضاً أنه تم إجلاء نحو 400 رياضي وعضو من طاقم العمل، المقيمين في حاويات شحن صممت لتكون وحدات سكنية مؤقتة للدورة بشكل مؤقت إلى مناطق مرتفعة أثناء هطول الأمطار.

فريق هندي يتأهب للمشاركة في الدورة (أ.ف.ب)

وأضاف عمدة ناغويا أن بعض الأسطح عانت من تسرب المياه، لكن دون ضرر بالغ للمرافق المخصصة للدورة الآسيوية.

وعاد الرياضيون إلى مقار إقامتهم بعد رفع أمر الإجلاء بنحو ساعتين.

وتنطلق دورة الألعاب الآسيوية رسمياً بحفل الافتتاح في 19 سبتمبر (أيلول)، لكن عددا من المنافسات يبدأ قبل ذلك الموعد، مثل كرة السلة التي تنطلق الخميس.

وعُثر على مياه أمطار داخل عدد من منشآت المنافسات، لكن رئيس بلدية ناغويا إيشيرو هيروساوا أكد أن المرافق لم تتأثر بشكل خطير وأن الفعاليات ستقام وفق الجدول المقرر.

وقال: «كان التأثير محدوداً، مثل تسرب مياه الأمطار من أسطح بعض المباني، لكن الوضع ليس خطيراً في الوقت الحالي إلى درجة تهدد إقامة الافتتاح في 19 سبتمبر».

وأضاف: «في ظل الظروف الحالية، أعتقد أنه لا توجد أي عقبات أمام إقامة دورة الألعاب الآسيوية».

وتوقفت خدمات مترو الأنفاق والحافلات في ناغويا مؤقتاً (الثلاثاء)، كما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أعلى درجات التحذير من الفيضانات لنهر رئيسي في المنطقة.

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الرياضة رياضة عالمية

كيفو يدافع عن حارس إنتر بعد تسببه في الخسارة أمام الريال

جوسيب مارتينيز تسبب في خسارة فريقه (أ.ب)
جوسيب مارتينيز تسبب في خسارة فريقه (أ.ب)
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كيفو يدافع عن حارس إنتر بعد تسببه في الخسارة أمام الريال

جوسيب مارتينيز تسبب في خسارة فريقه (أ.ب)
جوسيب مارتينيز تسبب في خسارة فريقه (أ.ب)

دافع كريستيان كيفو، مدرب إنتر ميلان عن الإسباني جوسيب مارتينيز، حارس مرمى الفريق، بعد تسببه في خسارة بطل الدوري الإيطالي أمام مضيفه ريال مدريد بنتيجة 1 - 2 في انطلاقة مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

وتباطأ مارتينيز في تمرير الكرة، وحاول مراوغة فيدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، الذي استغل تردد الحارس الإسباني ليسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وقال كيفو في تصريحات نقلتها «أسوشييتد برس» عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو: «أعجبني رد فعل حارس مرمانا».

أضاف المدرب الروماني: «العودة مجدداً لأجواء المباراة بعد ارتكاب خطأ مؤثر لا يبقى أمراً سهلاً، وأعتقد أنه (مارتينيز) قدم أداءً رائعاً».

وتابع: «علينا مواصلة الأداء بالطريقة نفسها، وضرورة الحفاظ على عقليتنا وشخصيتنا وروحنا القتالية، والتعامل مع الصعوبات».

كريستيان كيفو (إ.ب.أ)

وشارك مارتينيز 28 عاماً في مباراة دولية بقميص منتخب إسبانيا في 2021.

وأنهى الريال الشوط الأول متقدماً بهدفي كيليان مبابي وفيدريكو فالفيردي في الدقيقتين 14 و23 بعد أخطاء فادحة من قلب الدفاع يان بيسيك وزميله جوسيب مارتينيز.

وقلص كارلوس أوجستو الفارق للإنتر بهدف وحيد في الشوط الثاني بالدقيقة 77 من المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، وشهدت تألق كورتوا بتصديه لكثير من الفرص الخطيرة.

وأضاف الفريق المدريدي أول ثلاث نقاط لرصيده، ليصالح جماهيره بعد أيام قليلة من خسارته الأولى هذا الموسم أمام ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وفي المقابل، تلقى إنتر ميلان خسارته الأولى هذا الموسم بعد ثلاثة انتصارات متتالية في بطولة الدوري.

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إيقاف تيديسكو مدرب «بولونيا» مباراتين لسوء السلوك

دومينيكو تيديسكو (إ.ب.أ)
دومينيكو تيديسكو (إ.ب.أ)
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إيقاف تيديسكو مدرب «بولونيا» مباراتين لسوء السلوك

دومينيكو تيديسكو (إ.ب.أ)
دومينيكو تيديسكو (إ.ب.أ)

قررت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم «سيري إيه» إيقاف دومينيكو تيديسكو، مدرب «بولونيا»، مباراتين، لسوء السلوك، وذلك بعد أسابيع من تولّيه مسؤولية الفريق.

وتلقّى تيديسكو (40 عاماً) بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من مباراة فريقه و«ساسولو»، التي انتهت بالتعادل 2-2، مساء الأحد.

ووجّه المدرب الألماني إهانة لفظية لحَكَم اللقاء في الدقائق الأخيرة، ويتردد أنه واصل تجاوزاته داخل غرفة تبديل الملابس.

كما أعلنت الرابطة إيقاف جوي سابوتو، رئيس نادي بولونيا، عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2026.

وخابت آمال تيديسكو في انطلاقته مع «بولونيا»، حيث حصد الفريق نقطة واحدة فقط بعد مرور 3 جولات من «الدوري الإيطالي».

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كورتوا يغيب عن بلجيكا في «دوري الأمم الأوروبية»

كورتوا (رويترز)
كورتوا (رويترز)
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كورتوا يغيب عن بلجيكا في «دوري الأمم الأوروبية»

كورتوا (رويترز)
كورتوا (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الأربعاء، أن حارس المرمى تيبو كورتوا سيغيب عن تشكيلة المنتخب الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، لكنه لم يعتزل دولياً.

وقال الحارس (34 عاماً) بعد «كأس العالم»، إنه قد يعتزل دولياً أو يرتاح هذا الموسم، ليغيب عن «دوري الأمم» الذي تُشارك فيه بلجيكا ضمن مجموعة تضم فرنسا وإيطاليا وتركيا وتخوض 6 مباريات على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأكد، للصحافيين، بعد فوز ريال مدريد 2-1 على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، أن مدرب بلجيكا الجديد مارك فان بوميل يتفهم قراره.

وقال، لصحيفة هيت لاستي نيوز البلجيكية اليومية: «سأظل متاحاً للمشاركة مع المنتخب الوطني في تصفيات بطولة أوروبا، وأدرك أنني سأضطر للمنافسة على مكاني تماماً مثل حراس المرمى الآخرين. من الناحية البدنية، لا أعرف ما إذا كان بإمكاني الحفاظ على جدول مشاركاتي نفسه لمدة 4 سنوات أخرى».

ومن المقرر أن تُقام التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2028 في مارس (آذار) من العام المقبل.

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