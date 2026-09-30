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الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد السويسري لكرة القدم يسحب دعمه لإنفانتينو لرئاسة «فيفا»

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (إ.ب.أ)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (إ.ب.أ)
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الاتحاد السويسري لكرة القدم يسحب دعمه لإنفانتينو لرئاسة «فيفا»

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (إ.ب.أ)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (إ.ب.أ)

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم، الأربعاء، سحب دعمه لترشح جياني إنفانتينو لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد السويسري قد أعلنت، في يونيو (حزيران) الماضي، دعمها لإنفانتينو، قبل أن تتراجع عن موقفها، خلال اجتماع عقدته في 25 سبتمبر (أيلول).

وأوضح الاتحاد السويسري، في بيان، أن القرار جاء «بعد إعادة تقييم شاملة للتطورات التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية». وأضاف: «من وجهة نظر الاتحاد السويسري لكرة القدم، تثير عدة أحداث تساؤلات جوهرية بشأن القيادة والحوكمة والشفافية وآليات اتخاذ القرار داخل (فيفا)».

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تحديد مواعيد ماراثون لندن 2027 عبر لعبة «حجر-ورقة-مقص»

ماراثون لندن (رويترز)
ماراثون لندن (رويترز)
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تحديد مواعيد ماراثون لندن 2027 عبر لعبة «حجر-ورقة-مقص»

ماراثون لندن (رويترز)
ماراثون لندن (رويترز)

أعلن منظمو ماراثون لندن، الأربعاء، أن مواعيد سباقات نسخة 2027، التي ستقام استثنائياً على مدار يومين، حُددت بطريقة غير مألوفة عبر لعبة «حجر-ورقة-مقص».

وجمعت اللعبة الكيني سيباستيان ساوي، حامل الرقم القياسي العالمي وبطل ماراثون لندن 2026، وكاثرين ديبرونر، حاملة الرقم القياسي العالمي لسباقات الكراسي المتحركة للسيدات.

وكان ساوي قد أصبح أول رجل يقطع مسافة الماراثون في أقل من ساعتين في سباق مؤهل لاعتماد الرقم القياسي، بعدما أنهى ماراثون لندن 2026 بزمن بلغ ساعة و59 دقيقة و30 ثانية.

وخسر ساوي لعبة «حجر-ورقة-مقص» أمام ديبرونر، ليُخصص يوم الأحد لمنافسات النخبة للسيدات وسباقات الكراسي المتحركة للسيدات، فيما تقام منافسات الرجال في اليوم السابق، السبت 24 أبريل (نيسان) 2027.

وقال هيو براشر، المدير التنفيذي لماراثون لندن، إن اللعبة بين ساوي وديبرونر كانت «طريقة مسلية لتحديد اليوم الذي سيقام فيه كل من سباقات النخبة».

وستقام نسخة 2027 من ماراثون لندن على مدار يومين للمرة الأولى، في تغيير استثنائي لمرة واحدة عن النظام المعتاد الذي تقام فيه المنافسات خلال يوم واحد.

وشهدت القرعة العامة للمشاركة في السباق إقبالاً قياسياً، بعدما سجل فيها 1.33 مليون شخص.

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مونديال ألعاب القوى بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«كاس» تفتح ملف نهائي أفريقيا… جلسة حاسمة في 8 أكتوبر

محكمة التحكيم الرياضية (رويترز)
محكمة التحكيم الرياضية (رويترز)
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«كاس» تفتح ملف نهائي أفريقيا… جلسة حاسمة في 8 أكتوبر

محكمة التحكيم الرياضية (رويترز)
محكمة التحكيم الرياضية (رويترز)

كشفت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جلسة الاستماع الخاصة بالاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الأفريقي والاتحاد المغربي بشأن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وكانت السنغال قد فازت على المغرب، صاحب الأرض، في المباراة النهائية، قبل تجريدها من اللقب بسبب انسحاب لاعبيها من أرض الملعب لمدة 14 دقيقة احتجاجاً خلال الدقائق الأخيرة من المواجهة، ليُمنح اللقب إلى المغرب، وهو القرار الذي طعن فيه الاتحاد السنغالي.

وأعلنت المحكمة أن جلسة الاستماع ستُعقد في 8 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في مقرها بمدينة لوزان السويسرية، وستكون حضورية ومغلقة أمام وسائل الإعلام، بعدما لم يطلب أي من الأطراف عقد جلسة علنية.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، على أن تنتهي خلال فترة بعد الظهر، قبل أن تبدأ هيئة التحكيم مداولاتها للنظر في القضية.

وأكدت المحكمة أنها لا تستطيع في الوقت الحالي تحديد موعد صدور القرار النهائي، مشيرة إلى أن الحكم لن يصدر في اليوم نفسه الذي ستُعقد فيه الجلسة.

وسيحضر ممثلون عن الاتحادين السنغالي والمغربي جلسة لوزان، إلى جانب مستشارين قانونيين يمثلون الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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بطولة الأمم الأفريقية السنغال
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سمولينغ يقترب من بورتو بعد رحيله عن الفيحاء

الإنجليزي كريس سمولينغ مدافع مانشستر يونايتد (رويترز)
الإنجليزي كريس سمولينغ مدافع مانشستر يونايتد (رويترز)
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سمولينغ يقترب من بورتو بعد رحيله عن الفيحاء

الإنجليزي كريس سمولينغ مدافع مانشستر يونايتد (رويترز)
الإنجليزي كريس سمولينغ مدافع مانشستر يونايتد (رويترز)

دخل الإنجليزي كريس سمولينغ، مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، في مفاوضات متقدمة للانضمام إلى بورتو، متصدر الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وأصبح سمولينغ، البالغ 36 عاماً، لاعباً حراً منذ رحيله عن الفيحاء السعودي في صيف 2026، بعدما ارتبط اسمه أيضاً بإمكانية الانتقال إلى رينجرز الاسكوتلندي، إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الاتفاق بين سمولينغ وبورتو لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن، لكن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة.

وانطلق بورتو بقوة في الدوري البرتغالي، محققاً سبعة انتصارات متتالية، ليتصدر الترتيب بفارق خمس نقاط عن بنفيكا صاحب المركز الثاني.

وفي المقابل، خسر بورتو، بقيادة مدربه فرانشيسكو فاريولي، مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

ويتطلع سمولينغ إلى مواصلة مسيرته الاحترافية الممتدة لنحو 19 عاماً، التي بدأها مع ميدستون، قبل الانتقال إلى فولهام ثم مانشستر يونايتد، حيث توج بخمسة ألقاب كبرى، بينها لقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما لعب سمولينغ بقميص روما الإيطالي، وتوج معه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022 تحت قيادة جوزيه مورينيو، إضافة إلى خوضه 31 مباراة دولية بقميص منتخب إنجلترا.

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