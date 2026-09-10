«فلاشينغ ميدوز»: شيلتون وتيافو في صدام أميركي خالص... وزفيريف يلتقي خاتشانوف

تترقب جماهير بطولة أميركا المفتوحة للتنس مواجهة أميركية خالصة في الدور قبل النهائي تجمع بين بن شيلتون وفرنسيس تيافو الجمعة، بينما يتأهب المصنف الأول ألكسندر زفيريف للقاء الروسي كارين خاتشانوف.

وسيكون شيلتون وتيافو في بؤرة الاهتمام بملعب آرثر آش بعد أن حققا انتصارين مثيرين في دور الثمانية.

وحقق شيلتون، المصنف الثامن والأعلى تصنيفا من منافسه، أكبر فوز في مسيرته بعد أن فاجأ حامل اللقب كارلوس ألكاراس في مباراة مثيرة من خمس مجموعات انتهت في الساعة 3:33 صباحا، وهي أكثر مباراة في تاريخ البطولة تأخر حسمها.

وكان هذا الفوز هو الأول لشيلتون على ألكاراس الفائز بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وبات ثاني لاعب أميركي فقط في العقدين الأخيرين يهزم منافسا من المصنفين الثلاثة الأوائل في بطولة أميركا، وذلك بعد أن تغلب تيافو على الأسطورة الإسباني رافائيل نادال في طريقه إلى قبل النهائي بنسخة عام 2022.

ولم يكن إنجاز تيافو في دور الثمانية من النسخة الحالية أقل إثارة للإعجاب، إذ قدم المصنف 11 عروضا خيالية في نيويورك، واستعرض أداء مبهرا في عودته من التأخر بمجموعتين إلى الفوز على مواطنه أليكس ميشيلسن 5-7 و3-6 و7-5 و6-3 و7-6، ليصل إلى الدور قبل النهائي ببطولة أمريكا للمرة الثالثة.

وتحمل المواجهة الأميركية الخالصة آمال أمة تنتظر بطلا أميركيا في فردي الرجال في إحدى البطولات الكبرى منذ فوز آندي روديك ببطولة أمريكا 2003، حيث يضمن الفائز في مباراة الغد مكانا في النهائي المقرر يوم الأحد.

وتحمل المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي ديناميكية مختلفة تماما.

فقد تقدم زفيريف في البطولة بثلاثة انتصارات بمجموعات متتالية منذ الدور الثالث، بما في ذلك انتصار بدا سهلا أمام بوتيك فان دي زاندسخيلب في دور الثمانية، وذلك بعد وصوله إلى نيويورك حاملا للقب فرنسا المفتوحة، كما أنه بات الآن اللاعب الوحيد الذي وصل إلى قبل النهائي في جميع البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم.

ويسعى المصنف الأول إلى الفوز بلقبه الثاني في البطولات الكبرى بعد فوزه في رولان جاروس في يونيو حزيران الماضي، وسيواجه خاتشانوف، الذي يعود إلى قبل النهائي بإحدى البطولات الكبرى للمرة الأولى منذ بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2023.

وتأهل خاتشانوف بعد انسحاب البلجيكي ألكسندر بلوكس الذي كان متأخرا 6-2 و7-5 و3-2، مما منح اللاعب البالغ من العمر 30 عاما طريقا أسهل إلى الدور قبل النهائي بعد أن عانى منافسه من سلسلة من المشكلات البدنية.

واستعاد الروسي أفضل مستوياته في نيويورك بعد تراجعه إلى المركز 50 بالتصنيف العالمي، علما بأنه وصل في وقت سابق إلى المركز الثامن وهو الأفضل في مسيرته حتى الآن.

والتقى زفيريف وخاتشانوف تسع مرات من قبل، ويتفوق الألماني 6-3 من حيث عدد مرات الفوز والخسارة.

وجاءت أبرز مواجهة بينهما في نهائي أولمبياد طوكيو 2021، عندما فاز زفيريف بمجموعتين متتاليتين ليحصد الميدالية الذهبية، بينما جرت مواجهتهما الوحيدة السابقة في إحدى البطولات الأربع الكبرى في رولان جاروس عام 2018، حيث عاد زفيريف من تأخر بمجموعة ليفوز في مباراة من خمس مجموعات.

وتشكل عودة خاتشانوف لقبل نهائي بطولة أميركا، بعد أربع سنوات من وصوله للدور نفسه في نسخة عام 2022، اختبارا آخر لمساعي زفيريف للوصول إلى النهائي في نيويورك للمرة الأولى منذ عام 2020، عندما كان على بعد خطوة واحدة من اللقب قبل أن يتعرض لهزيمة مؤلمة على يد دومينيك تيم.