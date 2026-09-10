أبطال أوروبا: بايرن ينذر منافسيه بخماسية في غليمت

وجه بايرن ميونخ الألماني إنذارا شديد اللهجة لباقي منافسيه في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق انتصارا كبيرا 5 / صفر على ضيفه بودو/غليمت النرويجي، اليوم الخميس، في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري بالمسابقة القارية هذا الموسم.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح جمال موسيالا التسجيل لبايرن في الدقيقة 47، فيما أضاف الإنجليزي المخضرم هاري كين والكندي ألفونسو ديفيز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 71 و77 على الترتيب.

وأضاف الفرنسي مايكل أوليسيه الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 83، قبل أن يلعب بودو/غليمت بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أودين بيورتوفت في الدقيقة 88.

وعاد أوليسيه لهز الشباك من جديد، عقب تسجيله الهدف الخامس لبايرن وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، حصل بايرن، الذي يبحث عن التتويج بلقبه السابع في دوري الأبطال والأول منذ عام 2020، على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمسابقة، في حين بقي بودو/غليمت بلا رصيد من النقاط.

ويحل بايرن ضيفا على فريق فايكينغ النرويجي في الجولة المقبلة للبطولة القارية، فيما يلتقي بودو/غليمت مع ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني.