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أبطال أوروبا: لانس يعود بانتصار مثير على سلافيا براغ

فلوريان لحظة تسجيله هدف التعادل للانس (أ.ب)
فلوريان لحظة تسجيله هدف التعادل للانس (أ.ب)
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أبطال أوروبا: لانس يعود بانتصار مثير على سلافيا براغ

فلوريان لحظة تسجيله هدف التعادل للانس (أ.ب)
فلوريان لحظة تسجيله هدف التعادل للانس (أ.ب)

حقق فريق لانس الفرنسي فوزا مثيرا على مضيفه سلافيا براغ التشيكي، بنتيجة 3 / 2، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل السلوفيني دانييل شتورم هدف تقدم سلافيا براغ في الدقيقة 51، ثم تعادل السنغالي عبدالله سيما للانس في الدقيقة 73، وعاد شتورم ليسجل الهدف الثاني لسلافيا براغ في الدقيقة 88.

لكن لانس نجح في العودة من التأخر لتحقيق انتصار في الوقت القاتل، حيث سجل المخضرم فلوريان توفان هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، وبعد دقيقتين سجل روبين أجويلار هدف الفوز، ليحقق بطل السوبر الفرنسي انتصارا ثمينا خارج ملعبه.

وكان أصحاب الأرض سلافيا براغ، قد لعبوا بنقص عددي منذ الدقيقة 49 بسبب طرد اللاعب ميكولاش كونيني.

وحصد لانس أول 3 نقاط في مشوار البطولة الأوروبية، بينما تلقى الفريق التشيكي أول هزيمة.

ويلعب سلافيا براغ في الجولة الثانية خارج ملعبه مع فريق صباح الأذربيجاني يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول المُقبل، وفي نفس اليوم يستضيف لانس نظيره سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

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لاعبو كومو يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ب)
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أبطال أوروبا: كومو الإيطالي يفتتح مشواره برباعية تاريخية في لايبزغ

لاعبو كومو يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ب)
لاعبو كومو يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ب)

حقق كومو الإيطالي فوزا تاريخيا على ضيفه لايبزغ الألماني 4/1 الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ونجح الفريق الإيطالي في تحقيق الفوز في أول ظهور له بالمسابقة في تاريخه، وذلك بعدما أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري في المركز الرابع، وهو آخر المراكز الإيطالية المؤهلة للبطولة الأعرق.

وعلى ملعب "جوزيبي سينغاليا" تقدم كومو في الدقيقة 15 عن طريق مارتن باتورينا، ثم أضاف زميله أناستاسيوس دوفيكاس الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 54 سجل أساني دياو الهدف الثالث لكومو، قبل أن يقلص لايبزغ الفارق عبر أندريا ماكسيموفيتش في الدقيقة 58.

وواصل كومو تألقه ونجح في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني عن طريق ماكسيمو بيروني، ليحقق فوزه الأول في المسابقة بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس.

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أبطال أوروبا: بايرن ينذر منافسيه بخماسية في غليمت

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أوليسيه يحتفل مع زميله صيباري بعد هدفه الشخصي الأول (أ.ب)
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أبطال أوروبا: بايرن ينذر منافسيه بخماسية في غليمت

أوليسيه يحتفل مع زميله صيباري بعد هدفه الشخصي الأول (أ.ب)
أوليسيه يحتفل مع زميله صيباري بعد هدفه الشخصي الأول (أ.ب)

وجه بايرن ميونخ الألماني إنذارا شديد اللهجة لباقي منافسيه في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق انتصارا كبيرا 5 / صفر على ضيفه بودو/غليمت النرويجي، اليوم الخميس، في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري بالمسابقة القارية هذا الموسم.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح جمال موسيالا التسجيل لبايرن في الدقيقة 47، فيما أضاف الإنجليزي المخضرم هاري كين والكندي ألفونسو ديفيز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 71 و77 على الترتيب.

وأضاف الفرنسي مايكل أوليسيه الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 83، قبل أن يلعب بودو/غليمت بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أودين بيورتوفت في الدقيقة 88.

وعاد أوليسيه لهز الشباك من جديد، عقب تسجيله الهدف الخامس لبايرن وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، حصل بايرن، الذي يبحث عن التتويج بلقبه السابع في دوري الأبطال والأول منذ عام 2020، على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمسابقة، في حين بقي بودو/غليمت بلا رصيد من النقاط.

ويحل بايرن ضيفا على فريق فايكينغ النرويجي في الجولة المقبلة للبطولة القارية، فيما يلتقي بودو/غليمت مع ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني.

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أبطال أوروبا: مان يونايتد يسجل عودة قوية برباعية في صباح

برونو فرنانديز يحتفل بتسجيله الهدف الثاني مع يوري تيليمانسى (أ.ب)
برونو فرنانديز يحتفل بتسجيله الهدف الثاني مع يوري تيليمانسى (أ.ب)
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أبطال أوروبا: مان يونايتد يسجل عودة قوية برباعية في صباح

برونو فرنانديز يحتفل بتسجيله الهدف الثاني مع يوري تيليمانسى (أ.ب)
برونو فرنانديز يحتفل بتسجيله الهدف الثاني مع يوري تيليمانسى (أ.ب)

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي انتصارا عريضا على حساب ضيفه صباح الأذربيجاني بنتيجة 4 / صفر، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد غيابه عن المسابقة الأوروبية العريقة في آخر 3 سنوات، عاد يونايتد بانتصار كبير، ليحصد أول 3 نقاط في مشواره.

سجل أهداف يونايتد، البرازيلي ماتيوس كونيا في الدقيقة 27، والبرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 42، ثم السلوفيني بنجامين تشيشكو، في الدقيقة 45، والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 68.

ويلعب يونايتد الجولة الثانية مع أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب الأخير يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول، بينما يتقابل صباح مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي.

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