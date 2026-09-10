أبطال أوروبا: لانس يعود بانتصار مثير على سلافيا براغ

حقق فريق لانس الفرنسي فوزا مثيرا على مضيفه سلافيا براغ التشيكي، بنتيجة 3 / 2، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل السلوفيني دانييل شتورم هدف تقدم سلافيا براغ في الدقيقة 51، ثم تعادل السنغالي عبدالله سيما للانس في الدقيقة 73، وعاد شتورم ليسجل الهدف الثاني لسلافيا براغ في الدقيقة 88.

لكن لانس نجح في العودة من التأخر لتحقيق انتصار في الوقت القاتل، حيث سجل المخضرم فلوريان توفان هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، وبعد دقيقتين سجل روبين أجويلار هدف الفوز، ليحقق بطل السوبر الفرنسي انتصارا ثمينا خارج ملعبه.

وكان أصحاب الأرض سلافيا براغ، قد لعبوا بنقص عددي منذ الدقيقة 49 بسبب طرد اللاعب ميكولاش كونيني.

وحصد لانس أول 3 نقاط في مشوار البطولة الأوروبية، بينما تلقى الفريق التشيكي أول هزيمة.

ويلعب سلافيا براغ في الجولة الثانية خارج ملعبه مع فريق صباح الأذربيجاني يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول المُقبل، وفي نفس اليوم يستضيف لانس نظيره سبورتنغ لشبونة البرتغالي.