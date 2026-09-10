أبطال أوروبا: مان يونايتد يسجل عودة قوية برباعية في صباح

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي انتصارا عريضا على حساب ضيفه صباح الأذربيجاني بنتيجة 4 / صفر، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد غيابه عن المسابقة الأوروبية العريقة في آخر 3 سنوات، عاد يونايتد بانتصار كبير، ليحصد أول 3 نقاط في مشواره.

سجل أهداف يونايتد، البرازيلي ماتيوس كونيا في الدقيقة 27، والبرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 42، ثم السلوفيني بنجامين تشيشكو، في الدقيقة 45، والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 68.

ويلعب يونايتد الجولة الثانية مع أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب الأخير يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول، بينما يتقابل صباح مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي.