«فلاشينغ ميدوز»: بيغولا لحرمان سابالينكا من مواصلة مشوارها نحو اللقب الثالث توالياً

تسعى الأميركية جيسيكا بيغولا إلى حرمان البيلاروسية أرينا سابالينكا من مواصلة مشوارها نحو اللقب الثالث توالياً في دورة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب على ملاعب «فلاشينغ ميدوز»، عندما تلاقيها في نصف النهائي.

وتلتقي اللاعبتان، مساء الخميس، ضمن برنامج قوي لدور الـ4، يضم المُصنَّفات الـ4 الأوليات، في سابقة هي الأولى منذ عام 1975 التي تبلغ فيها المُصنَّفات الـ4 الأوليات هذا الدور من البطولة.

وستتواجه بيغولا (الثالثة) سابالينكا (الأولى) للعام الثالث على التوالي في «فلاشينغ ميدوز»، حيث خسرت أمام البيلاروسية في نهائي 2024 وفي نصف النهائي العام الماضي.

ومنذ خسارتها في نصف النهائي العام الماضي، فازت بيغولا في مباراتين من أصل 3 مواجهات جمعتها بسابالينكا، وتأمل الأميركية البالغة من العمر 32 عاماً في نقل هذا النجاح إلى بطولات «غراند سلام».

وقالت بيغولا وهي تستعد للفصل الجديد من منافستها مع سابالينكا: «أعتقد أنه من الممتع النظر إلى المنافسة التي نشأت بيننا. لقد تفوقتْ عليّ هنا في العامين الماضيين. تمكنت من الفوز عليها مرات عدة، ربما في بطولات أقل أهمية، لذا أعتقد أن ذلك سيكون عقبة يجب أن أتجاوزها».

وتتفوق سابالينكا على بيغولا في المواجهات المباشرة بـ9 انتصارات مقابل 4 هزائم.

ودخلت الأميركية البطولة بوصفها واحدةً من 3 لاعبات يملكن فرصة انتزاع التصنيف الأول من سابالينكا، لكن هذا الاحتمال انتهى عندما بلغت الكازاخية إيلينا ريباكينا نصف النهائي فضمنت صعودها إلى القمة.

أما بالنسبة إلى سابالينكا، فتبقى هذه المسألة ثانوية، بينما تسعى لأن تصبح ثالث لاعبة فقط، بعد الأميركيتين كريس إيفرت وسيرينا وليامز، تحرز لقب الولايات المتحدة المفتوحة 3 مرات متتالية.

وقالت سابالينكا التي أخفقت في تحقيق ثلاثية ألقاب توالياً عندما سنحت لها الفرصة في «أستراليا المفتوحة» عام 2025: «إحراز اللقب 3 مرات متتالية يبدو أمراً رائعاً».

وأضافت: «ما تعلمته من (بطولة) أستراليا هو أن من المهم جداً إسكات كل الضجيج المحيط بك، وعدم إبقاء هذا الأمر في ذهنك طوال الوقت. لا يوجد ما هو خاطئ في ذلك، ما دمتِ تركزين على نفسك ومستعدة للقتال».

وتدرك البيلاروسية التي تَراجَع مستواها منذ فوزها بلقبها الثالث هذا العام في ميامي للألف نقطة خلال مارس (آذار)، أن بيغولا تمثل عقبة حقيقية.

وقالت: «أحب اللعب ضدها لأنه نزال حقيقي وصراع حقيقي. أحب اللعب تحت الضغط وخوض التحديات الصعبة. ستكون مباراة عالية الوتيرة من حيث المستوى الفني».

أما مباراة نصف النهائي الأخرى فستجمع بين ريباكينا، بطلة «أستراليا المفتوحة» والمُصنَّفة الثانية عالمياً، والأميركية كوكو غوف، المُتوَّجة بلقب «أميركا المفتوحة» عام 2023.

وباتت ريباكينا التي ضمنت انتزاع صدارة التصنيف العالمي من سابالينكا بمجرد بلوغها نصف النهائي، تحاول الحفاظ على تركيزها في سعيها لإحراز لقبها الثالث في البطولات الكبرى.

وقالت عن بلوغها المركز الأول عالمياً: «إنجاز مختلف. في نهاية المطاف، تفكر غالباً في الألقاب». وستكون المواجهة الثالثة بين الكازاخية والأميركية بعدما تبادلتا الفوز في المواجهتين السابقتين.

وتستعد ريباكينا لاستقبال جماهيري صاخب في ملعب «آرثر آش» أمام غوف التي أصبحت من المفضلات لدى جماهير نيويورك منذ مشاركتها الأولى في البطولة عام 2019 عندما حصلت على بطاقة دعوة وهي في الـ15 من عمرها.

وجاء الفوز الوحيد لغوف على ريباكينا عام 2023، لكن اللاعبة الكازاخية حسمت مواجهتهما الأخيرة في نصف نهائي دورة تورونتو الشهر الماضي.

وقالت ريباكينا: «أحتاج فقط إلى الحفاظ على أسلوبي الهجومي ومحاولة ألا أسمح لمشاعري بالتأثير على أدائي».

وبعد أن ضمنت صدارة التصنيف العالمي، تركز حالياً على إمكانية إحراز لقبها الثالث في البطولات الكبرى، بعد تتويجها بـ«ويمبلدون» عام 2022 و«أستراليا المفتوحة» هذا العام.

وأضافت: «إذا نظرنا إلى وضعي قبل البطولة، حيث كنت أعاني من إصابة ولم أتمكَّن من التدريب، أعتقد أننا قطعنا شوطاً طويلاً. الآن تبقى فقط الدفعة الأخيرة، ومن المهم أيضاً الاستمتاع بالأمر».

وحجزت غوف مكانها في نصف النهائي بفوز شجاع على بطلة «رولان غاروس» الروسية ميرا أندرييفا، وضربت موعداً جديداً مع ريباكينا.

وقالت الأميركية التي أنقذت نقطتين لتفادي الخروج من ربع النهائي، إن خسارتها أمام ريباكينا في كندا منحتها تصوراً واضحاً لما يجب عليها القيام به.

وأضافت: «إيلينا تقدِّم كرة مضرب رائعة. أهنئها على اعتلاء صدارة التصنيف العالمي. أعتقد أن ذلك أمر مذهل».

وتابعت: «أعرف أنني سأتعرَّض لبعض الإرسالات الساحقة والضربات الرابحة منها، لكنني سأواصل القتال وسأبذل كل ما لدي».