خيسوس ينفي وقوع «خلاف» مع رونالدو

نفى مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس، الأربعاء، وجود أي خلاف بينه وبين كريستيانو رونالدو، لكنه أقرّ بأن قائد المنتخب شعر بخيبة أمل لعدم مشاركته خلال الفوز على النرويج 2-1 في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وكان رونالدو قد توجه مباشرة إلى غرف تبديل الملابس عقب نهاية المباراة في أوسلو، من دون الانضمام إلى زملائه لتحية الجماهير البرتغالية، ما أثار تساؤلات حول موقفه من قرار مدربه.

وقال خورخي خيسوس، عشية مواجهة الدنمارك الخميس في كوبنهاغن: «لم يحدث أي شيء على الإطلاق»، موضحاً أنه من الطبيعي ألا يكون اللاعب سعيداً بعدما يمضي وقتاً في الإحماء من دون المشاركة.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أنه أبلغ رونالدو مسبقاً بأنه لن يبدأ المباراة أساسياً، مع إمكانية الاستعانة به في الدقائق الأخيرة، قبل أن يقرر في النهاية عدم إشراكه.

ونفى خورخي خيسوس أيضاً التقارير التي تحدثت عن رفض رونالدو خوض التدريبات، مؤكداً أن قائد المنتخب أدى تمارين فردية خاصة بالحركة وتقوية العضلات.

وكشف خورخي خيسوس أنه يعتزم الدفع بغونسالو راموش أساسياً أمام الدنمارك بعدما سجل هدف الفوز على النرويج، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيستعين برونالدو إذا احتاج إليه خلال المباراة.

ويملك رونالدو، البالغ 41 عاماً، الرقم القياسي في عدد المشاركات والأهداف مع منتخب البرتغال، بعدما سجل 146 هدفاً في 234 مباراة دولية.