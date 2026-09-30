يامال ينثر سحره مع منتخب إسبانيا... وجوردون يصنع الفارق لإنجلترا

نثر نجم برشلونة الواعد لامين يامال سحره مع منتخب بلاده الإسباني خلال الفوز الكبير على كرواتيا 4 - 1 بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، التي شهدت تألق أنتوني جوردون زميل يامال في الفريق الكاتالوني الذي قاد إنجلترا لفوز مهم على التشيك 2 - 0 في براغ.

وأشاد لويس دي لافوينتي مدرب المنتخب الإسباني بطل العالم بنجمه الشاب يامال الذي سجل هدفين وصنع آخر في رباعية الفوز، مثنياً على قدرته على تسخير موهبته لخدمة اللعب الجماعي.

وكانت المباراة هي الأولى لإسبانيا على أرضها بعد التتويج بكأس العالم 2026 على حساب ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني، لذا احتفلت الجماهير في ملعب رامون سانشيز بيسخوان بإشبيلية باللاعبين في أجمل صورة.

وكان بعض أبطال إسبانيا احتفلوا بالفعل بالنجمة الثانية، سواء في شوارع مدريد بعد التتويج، أو خلال مراسم فردية في مناطقهم، أو على ملاعب الدوري الإسباني، لكنهم لم يحتفلوا بها مجتمعين من قبل داخل أحد ملاعبهم.

وفي إشبيلية نالوا الفرصة أخيراً، حيث كان الاستقبال رائعاً، وقدمت فرقة الاستعراض الموسيقية عرضاً مذهلاً، واكتمل الاحتفال بانتصار على أرض الملعب أمام منافس اعتادوا مواجهته كثيراً بشخص كرواتيا التي أبقت قائدها لوكا مودريتش الذي لا يشيخ (41 عاماً)، على مقاعد البدلاء حتى الدقائق الأخيرة، على غرار رودري من الجانب الإسباني.

ورغم المعاناة التي واجهها المنتخب الإسباني في ويمبلي أمام إنجلترا في الجولة الأولى بفوزه 3 - 2، أثبت اللاعبون مجدداً أنهم ما زالوا متعطشين للانتصارات.

ودخلت إسبانيا المواجهة ضد كرواتيا بشغف تعزيز الرقم القياسي من حيث عدد المباريات المتتالية من دون هزيمة، ونجحت في الوصول إلى الرقم 40، وتحديداً منذ الودية ضد كولومبيا في 22 مارس (آذار) 2024 (0 - 1)، أي منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، محققة فوزها الرابع توالياً على كرواتيا والثامن بالمجمل في 12 مواجهة بينهما.

وعن يامال قال دي لافوينتي عقب المباراة: «كما تعلمون، لا أحبّذ تسليط الضوء على الأفراد، لكن أحياناً يكون من المستحيل تجاهل ذلك. لا بدّ لي من التأكيد على عمل لامين، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. إنه لاعب كريم للغاية، يسخّر كل موهبته وعبقريته، وأسلوبه الكروي الرائع، لخدمة الفريق». وأضاف: «من الرائع أن يكون بين صفوفنا. أكرر هذا دائماً».

وعندما سُئل عن فرص يامال (19 عاماً) في الفوز بالكرة الذهبية، صرّح مدرب المنتخب الإسباني المعروف بروحه الوطنية، بأن كرة القدم مدينة لإسبانيا بـ«أكثر من لاعب واحد»، في إشارة إلى تشافي هرنانديز وأندريس إنييستا عندما كانا يلعبان في صفوف برشلونة.

وأردف المدرب البالغ 65 عاماً: «أعتقد أننا يجب أن نولي مزيداً من التقدير لجميع لاعبي كرة القدم الإسبان. لقد أشرتُ أيضاً إلى أن كرة القدم الإسبانية، في تاريخ جائزة الكرة الذهبية، تستحق أكثر من لاعب واحد. لم نتمكن من إبراز موهبتنا وخبراتنا. لذا فقد حان الوقت لذلك، لأنهم حقاً أفضل اللاعبين في العالم».

واستطرد قائلاً: «لدينا فابيان (رويس)، ولامين، ورودري، و(مارك) كوكوريا، بالإضافة إلى فيران (توريس)، ناهيك عن حراس المرمى المرشحين أيضاً لجائزة الكرة الذهبية. لقد حان الوقت لنُقدّر لاعبينا ونُبرزهم. لأنهم، في الحقيقة، يمتلكون كل المقومات للترشح والفوز بالكرة الذهبية».

وبشأن سلسلة المباريات الرائعة التي لم يُهزم فيها منتخب «لا روخا» حتى الآن، أكد المدرب الإسباني أن فريقه، حامل لقب كأس العالم وأوروبا، لم يصل بعد إلى «كامل إمكاناته»، وأنه سيواجه حتماً «صدمة واقعية» تُعيده إلى أرض الواقع.

ويذكر أن إسبانيا سبق وبلغت نهائي دوري الأمم على الأقل في النسخ الثلاث الأخيرة من المسابقة وأحرزت اللقب عام 2023 حين تغلبت في النهائي على كرواتيا بالذات، وتبدو مرشحة لتتويج آخر تضيفه أيضاً إلى كأس أوروبا 2024.

ولم يعط الإسبان ضيوفهم فرصة للدخول في الأجواء، إذ افتتحوا التسجيل بعد أقل من دقيقتين على البداية عبر يامال، مكرراً سيناريو المباراة ضد إنجلترا حين سجل بعد أقل من دقيقتين أيضاً. لكن الكروات أدركوا التعادل بكرة رأسية لديون درينا بيليو في الدقيقة (28)، مسجلاً هدفه الدولي الأول في ثالث مباراة له بألوان بلاده. إلا أن الرد الإسباني جاء سريعاً في الدقيقة 31 إثر ركلة ركنية وتمريرة عرضية من يامال انقض عليها مارك بوبيل وحولها برأسه في الشباك، مسجلاً أيضاً هدفه الدولي الأول في مشاركته الخامسة.

وتحسن أداء الكروات الذين كان يخوضون مباراتهم الثانية بقيادة مدربهم الجديد القديم سلافن بيليتش، في بداية الشوط الثاني، لكن يامال صنع الفارق حين توغل في الجهة اليمنى بتمريرة بينية متقنة من البديل بيدري قبل أن يسدد الكرة، وفي الدقيقة 89 أضاف البديل الآخر نيكو ويليامز الهدف الرابع بعد توغل في الجهة اليسرى وتسديدة من زاوية صعبة جداً.

جوردون واصل تألقه وسجل هدف انجلترا الاول ضد التشيك (رويترز)

وضمن المجموعة نفسها انتفضت إنجلترا بعد خسارتها الأولى أمام إسبانيا، وعادت من براغ بفوز مهم 2 - صفر على التشيك التي لعبت منقوصة لفترة طويلة من اللقاء.

وعزّز منتخب «الأسود الثلاثة» آماله بالتأهل إلى نصف نهائي المسابقة للمرة الثانية، قبل مواجهتين مقبلتين مع مضيفه الكرواتي في 3 أكتوبر (تشرين الأول) وعلى أرضه أمام التشيك مجدداً في السادس منه.

وكان نجم برشلونة أنتوني جوردون مفتاح فوز إنجلترا حيث سجل هدف الضيوف الأول بضربة رأس مطلع الشوط الثاني، قبل أن يضيف القائد هاري كين الثاني.

وأشاد هاري كين، بزميله جوردون، ووصفه بأنه «صانع الفارق» في المنتخب، وكذلك ترينت ألكسندر أرنولد العائد إلى التشكيلة، بعد تألق الثنائي في الفوز على التشيك التي عانت بعد طرد بافل شولتس في الشوط الأول.

ورفع جوردون (25 عاماً) رصيده إلى 3 أهداف في آخر ثلاث مشاركات دولية له، وهو الأمر الذي جعل كين، يرى أن انتقال اللاعب من نيوكاسل إلى برشلونة أسهم في ارتقائه إلى مستوى جديد.

وقال كين: «أعتقد أن الانتقال أحياناً إلى ناد كبير يمنحك مزيداً من الإيمان بقدراتك وثقة أكبر بنفسك».

وأضاف: «تشعر بأنك تنتمي إلى أكبر مسرح، وأعتقد أنه نقل هذا الشعور إلى مستواه مع المنتخب الإنجليزي. كان رائعاً في المباراة ضد إسبانيا، ومرة أخرى في براغ، هو من صنع الفارق. كان يبحث دائماً عن اللعب المباشر وأن يكون اللاعب الذي يمنحنا التقدم، كما سجل هدفاً رائعاً أيضاً».

وأكمل: «كانت تمريرة ترينت رائعة، لكن مثل هذه اللمسات النهائية ليست سهلة، وقد تعامل معها بشكل رائع».

وكان جوردون نجم المباراة الأول في براغ، فيما شكلت تمريرة ألكسندر أرنولد الحاسمة نقطة مضيئة في أول مشاركة أساسية له تحت قيادة المدير الفني الألماني توماس توخيل.

وكان من الصعب تصور استمرار مسيرة ألكسندر أرنولد الدولية تحت قيادة المدرب الألماني، لكن الإصابات أسهمت في عودته إلى المنتخب للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2025.

وقال كين: «ترينت لاعب رائع. من خلال تمريراته، ومدى تنوعها، وعرضياته، وكان رائعاً أيضاً في الناحية الدفاعية. نعرف أنه لاعب رائع. وعليه أن يواصل العمل بهدوء وجدية».

وسيعادل كين الرقم القياسي لبيتر شيلتون البالغ 125 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي إذا شارك في المباراتين المقبلتين، فيما يقترب المهاجم البالغ رصيده 87 هدفاً دولياً من تسجيل 100 هدف مع منتخب بلاده.

وقال كين: «لا أحب التفكير بعيداً، لكن بالطبع الرقم يقترب... تسجيل 100 هدف مع المنتخب سيكون أمراً استثنائياً بكل تأكيد».