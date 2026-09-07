غالتييه: حققنا إنجازاً عظيماً... أنا سعيد بعقلية لاعبي نيوم

وصف الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، انتصار فريقه على الهلال 2 - 0، الاثنين، على ملعب «المملكة أرينا»، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بـ«الإنجاز والنتيجة العظيمة»، مشيداً بعقلية لاعبيه وأدائهم الدفاعي خلال المواجهة.

وقال غالتييه في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «حققنا إنجازاً عظيماً ونتيجة عظيمة، وأنا سعيد بالفريق. كانت عقليتنا ممتازة، وطلبت من اللاعبين أن نجعل الفوز صعباً على الهلال. مثل هذه المباريات تحتاج إلى التوفيق، وهو ما حالفنا اليوم، وأتمنى أن تسهم نتيجة اليوم في زيادة طموح الفريق مستقبلاً».

وأضاف: «قلت قبل المباراة إنها لن تكون صعبة؛ لأن الضغوط لم تكن علينا، بل على الهلال. قدمنا اليوم أداءً رائعاً من الناحية الدفاعية، واستغللنا الفرص التي سنحت لنا».

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن الكرات الثابتة كانت جزءاً مهماً من تحضيرات فريقه، وقال: «تدربنا كثيراً على الكرات الثابتة، وعملنا مع اللاعبين على استغلالها، ليس منذ هذا الموسم فقط، بل منذ الموسم الماضي».

وتابع: «في العام الماضي لم نكن موفقين أمام فرق المقدمة، لكن هذا الموسم لدينا فريق محترف، واللاعبون أصبحوا أكثر نضجاً. وكي تفوز على فريق مثل الهلال، الذي يعد من أفضل الفرق في آسيا، يجب أن يحالفك التوفيق».

وعن وجود المدرب السعودي ضمن جهازه الفني، قال غالتييه: «مازن مدرب طموح، ويعمل معنا، ويساعدنا كثيراً، خصوصاً بخبرته في التعامل مع اللاعبين السعوديين».