«الدوري الإيطالي»: لاتسيو يقلب الطاولة على أودينيزي

قلب لاتسيو الطاولة على مضيّفه أودينيزي وفاز عليه 2-1، الاثنين، في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعد تأخره بهدف السويدي يسبر كارلستروم (49) الذي أصبح أول لاعب يهزّ شباك لاتسيو هذا الموسم، أدرك دافيدي فراتيزي التعادل (75) وأضاف البديل الآيسلندي ألبرت غودموندسون هدف فوز لفريق العاصمة بعد ثماني دقائق من دخوله.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 9 نقاط مشاركاً الصدارة مع إنتر وروما، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند أربع نقاط بخسارته الأولى.

وبذلك حقق «بيانكوتشيليستي» الفوز في أول ثلاث مباريات له في الدوري الإيطالي للمرة الثالثة فقط في تاريخه.

ويعد هذا الفوز الرابع للاتسيو في آخر خمس مباريات خارج أرضه في الدوري، بينما لم يحقق أودينيزي سوى انتصار واحد في آخر سبع مباريات خاضها على أرضه في الدوري الإيطالي (تعادلان وأربع هزائم).