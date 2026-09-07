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«الدوري الإيطالي»: لاتسيو يقلب الطاولة على أودينيزي

الآيسلندي ألبرت غودموندسون يحتفل بهدف الفوز للاتسيو في مرمى أودينيزي (إ.ب.أ)
الآيسلندي ألبرت غودموندسون يحتفل بهدف الفوز للاتسيو في مرمى أودينيزي (إ.ب.أ)
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«الدوري الإيطالي»: لاتسيو يقلب الطاولة على أودينيزي

الآيسلندي ألبرت غودموندسون يحتفل بهدف الفوز للاتسيو في مرمى أودينيزي (إ.ب.أ)
الآيسلندي ألبرت غودموندسون يحتفل بهدف الفوز للاتسيو في مرمى أودينيزي (إ.ب.أ)

قلب لاتسيو الطاولة على مضيّفه أودينيزي وفاز عليه 2-1، الاثنين، في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعد تأخره بهدف السويدي يسبر كارلستروم (49) الذي أصبح أول لاعب يهزّ شباك لاتسيو هذا الموسم، أدرك دافيدي فراتيزي التعادل (75) وأضاف البديل الآيسلندي ألبرت غودموندسون هدف فوز لفريق العاصمة بعد ثماني دقائق من دخوله.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 9 نقاط مشاركاً الصدارة مع إنتر وروما، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند أربع نقاط بخسارته الأولى.

وبذلك حقق «بيانكوتشيليستي» الفوز في أول ثلاث مباريات له في الدوري الإيطالي للمرة الثالثة فقط في تاريخه.

ويعد هذا الفوز الرابع للاتسيو في آخر خمس مباريات خارج أرضه في الدوري، بينما لم يحقق أودينيزي سوى انتصار واحد في آخر سبع مباريات خاضها على أرضه في الدوري الإيطالي (تعادلان وأربع هزائم).

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فيورنتينا يعيّن فانولي مدرباً بعد إقالة غروسو

باولو فانولي مدرباً للفيولا (رويترز)
باولو فانولي مدرباً للفيولا (رويترز)
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فيورنتينا يعيّن فانولي مدرباً بعد إقالة غروسو

باولو فانولي مدرباً للفيولا (رويترز)
باولو فانولي مدرباً للفيولا (رويترز)

عيّن نادي فيورنتينا مدربه السابق باولو فانولي الذي قاده إلى البقاء في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم خلال الموسم الماضي، خلفاً لفابيو غروسو الذي أقيل، الأحد، بعد ثلاث مباريات فقط.

وجاء في بيان مقتضب للنادي: «يعلن فيورنتينا أنه أوكل إلى باولو فانولي مهمة الإشراف الفني على الفريق الأول. شكر كبير للمدرب على قبوله فوراً وبحماس تلبية نداء الفريق».

وكان فانولي قد خلف ستيفانو بيولي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما كان الفريق يحتل المركز الأخير برصيد أربع نقاط فقط بعد عشر مراحل. وتحت قيادته، أنهى فيورنتينا الموسم في المركز الخامس عشر وبلغ الدور ربع النهائي من مسابقة كونفرنس ليغ.

وعلى الرغم من أن فانولي الذي سبق له تدريب فينيسيا وتورينو أيضاً، كان من المفترض أن يمدد عقده لموسم إضافي بعد ضمان البقاء، فإن إدارة فيورنتينا قررت في يونيو (حزيران) إسناد المهمة إلى غروسو الذي كان يشرف حينها على ساسولو.

لكن فيورنتينا بدأ موسمه في الدوري الإيطالي بشكل كارثي، إذ تلقى هزيمة قاسية أمام روما 0-4 في المرحلة الافتتاحية، قبل خسارة على أرضه أمام فروزينوني الصاعد حديثاً 0-3، ثم هُزم على أرضه أمام تورينو 1-2، السبت، ما دفع الإدارة إلى إقالته.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

التونسي لؤي بن فرحات يستعد لتمثيل ألمانيا

التونسي الألماني الصاعد لؤي بن فرحات (البوندسليغا)
التونسي الألماني الصاعد لؤي بن فرحات (البوندسليغا)
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التونسي لؤي بن فرحات يستعد لتمثيل ألمانيا

التونسي الألماني الصاعد لؤي بن فرحات (البوندسليغا)
التونسي الألماني الصاعد لؤي بن فرحات (البوندسليغا)

أفادت تقارير إعلامية ألمانية، الاثنين، بأن اللاعب التونسي الألماني الصاعد لؤي بن فرحات بدأ إجراءات تغيير جنسيته الرياضية سعياً للعب لمنتخب ألمانيا.

وقال موقع «ترانسفير ماركت» في نسخته الأصلية الألمانية، إن لاعب نادي كارلسروه الألماني اختار اللعب تحت لواء الاتحاد الألماني لكرة القدم، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يتم استدعائه لمنتخب ألمانيا تحت سن 21 عاماً خلال فترة التوقف الدولي.

ولعب بن فرحات الذي ولد ونشأ في ألمانيا، لمنتخب تونس في مباراتين وديتين قبل كأس العالم 2026، لكنه تخلف عن البطولة بدعوى عدم جاهزيته، ما أثار جدلاً بشأن مستقبله الرياضي.

ويعتبر بن فرحات (20 عاماً) من أبرز المواهب الكروية الصاعدة في صفوف الفئات السنية بألمانيا.

وتعاقد اللاعب الشاب مع نادي فرايبورغ في آخر يوم من موسم الانتقالات الصيفية في صفقة بلغت قيمتها 7.5 مليون يورو، لكن النادي أعاره مرة أخرى إلى كارلسروه على الفور لتطوير مهاراته.

وغاب بن فرحات لعدة أشهر في النصف الأول من الموسم الكروي الأخير بسبب كسر في مشط القدم، لكن رغم إصابته، ساهم بستة أهداف وتمريرتين حاسمتين في 20 مباراة لعبها.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب الآن 10 ملايين يورو، وفقاً لتقديرات شبكة «ترانسفير ماركت».

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«لا ليغا»: سوسيداد يخطف فوزاً مثيراً من أرض إلتشي

فرحة لاعبي ريال سوسيداد بالفوز المثير على إلتشي بملعبه (إ.ب.أ)
فرحة لاعبي ريال سوسيداد بالفوز المثير على إلتشي بملعبه (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: سوسيداد يخطف فوزاً مثيراً من أرض إلتشي

فرحة لاعبي ريال سوسيداد بالفوز المثير على إلتشي بملعبه (إ.ب.أ)
فرحة لاعبي ريال سوسيداد بالفوز المثير على إلتشي بملعبه (إ.ب.أ)

حقق ريال سوسيداد فوزاً مثيراً على مضيّفه إلتشي 3-2، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع سوسيداد رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع، بفارق الأهداف خلف أوساسونا صاحب المركز الثامن وإشبيلية صاحب المركز السابع وأتلتيكو مدريد صاحب المركز السادس.

على الجانب الآخر تجمد رصيد إلتشي عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وتقدم سوسيداد في الدقيقة 11 عن طريق جوب أوتشينغ، ثم أضاف يانخيل هيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 67 سجل توماس ليمار هدف تقليص الفارق لإلتشي، وبعده بسبع دقائق سجل زميله فير نينو هدف التعادل.

لكن سوسيداد، الذي لعب بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه جون مارتين في الدقيقة 64، سجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني عن طريق لوكا سوسيتش.

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