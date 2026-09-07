مودريتش على رأس قائمة كرواتيا في انطلاقة مشوارها بدوري أمم أوروبا

أعلن سلافين بيليتش، مدرب منتخب كرواتيا الجديد، عن استدعاء النجم المخضرم لوكا مودريتش للقائمة التي ستبدأ مشوار الفريق في دوري أمم أوروبا.

ويستعد مودريتش (41 عاماً) لخوض مباراته الدولية رقم 203 عندما تلعب كرواتيا ضد التشيك في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الأولى لدوري أمم أوروبا في 26 سبتمبر (أيلول).

وجدد النجم المخضرم تعاقده مع ميلان الإيطالي لموسم إضافي في يوليو (تموز).

ويبقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللاعب النشط الوحيد الذي يتفوق على مودريتش بخوضه 233 مباراة دولية، بينما خاض ليونيل ميسي 207 مباريات بقميص الأرجنتين قبل إعلان اعتزاله اللعب الدولي الأسبوع الماضي.

وقال بيليتش: «لم أحتاج لإقناع مودريتش، لشغفه بكرواتيا والمنتخب، انضمامه مكسب للطرفين».

وسيلعب منتخب كرواتيا في مجموعته بدوري الأمم ضد إسبانيا بطل العالم ومنتخب إنجلترا ضمن منافسات دور المجموعات لموسم 2026 - 2027 من البطولة القارية الذي سيقام في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني).

وأكد بيليتش أنه لن يعتمد على مودريتش في كل مباريات هذه المرحلة.

قال مدرب كرواتيا: «سنحاول الاعتماد عليه بإيقاع يناسب الجميع مثلما يحدث معه في ميلان».

وأعلن ميلان عن تجديد عقد مودريتش بعد عودته من مشاركته الخامسة في كأس العالم، حيث تجاوز حاجز 200 مباراة دولية، بعدما شارك أساسياً في جميع مباريات منتخب بلاده الأربع بمونديال 2026.

وتواجد مودريتش الفائز بالكرة الذهبية في 2018 خلال خسارة كرواتيا بسيناريو مثير للجدل أمام البرتغال بنتيجة 1 - 2 بعد التمديد للوقت الإضافي ضمن منافسات دور الـ32.