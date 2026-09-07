هالاند يخشى تأثير غيابه عن فترة الإعداد على أدائه

أبدى الهداف النرويجي إيرلنغ هالاند مخاوفه من تأثير عدم خوضه فترة الإعداد مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي على أدائه خلال الموسم الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن المهاجم النرويجي بدأ الموسم بقوة من خلال تسجيله ثلاثة أهداف في المباريات الثلاث الأولى لفريقه في الموسم.

لكن هالاند (26 عاماً) لم يشارك في فترة الإعداد مع فريقه بعدما قاد منتخب بلاده النرويج إلى دور الثمانية بكأس العالم الأخيرة، ويرى أن ذلك قد يكون له تأثير.

وقال هالاند عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»: «الموسم الجديد بدأ وأنا لم أخض فترة الإعداد حتى، عادة ما أحظى ببعض الوقت في تلك الفترة لكن ذلك لم يحدث هذه المرة».

وأضاف: «إذا نجحت في تجنب الإصابات فالتعافي البدني سيكون سهلاً، لكن عليك أن تكون حاضر الذهن، وهذا ليس سهلاً».

وأوضح هالاند: «نحتاج إلى تلك الرغبة في العودة، لكننا لا نملكه لضيق الوقت وعدم وجود وقت كافٍ للابتعاد عن كرة القدم، فعدد المباريات كبير والموسم طويل».

وقال: «لا أقصد بذلك الشكوى من الأمر، فمن الإيجابي أن نلعب كرة القدم طوال العام ونعيش معها».

وأضاف: «لكننا في حاجة في بعض الأحيان إلى الراحة وسنرى ما سيحدث، لم أمر بهذا الموقف من قبل، لم أشارك في كأس العالم لذلك لا أعرف كيف سيكون الوضع».