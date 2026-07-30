ولي العهد السعودي وملك البحرين يستعرضان جهود تعزيز أمن المنطقة

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من العاهل البحريني، الخميس، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وهنّأ الملك حمد بن عيسى الأمير محمد بن سلمان بمناسبة إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، واختيار السعودية قائدة ومقراً رئيسياً دائماً له، ما يعكس الثقة الدولية بدورها القيادي في تعزيز الأمن البحري الجماعي.