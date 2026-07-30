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السعودية تقود مبادرة دولية لإنشاء «التحالف البحري الدفاعي»

استضافت اجتماعاً ناقش الهجمات وتداعياتها بمشاركة 43 دولة

جانب من المشاركين في الاجتماع الدولي بشأن إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات (وزارة الدفاع السعودية)
جانب من المشاركين في الاجتماع الدولي بشأن إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات (وزارة الدفاع السعودية)
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السعودية تقود مبادرة دولية لإنشاء «التحالف البحري الدفاعي»

جانب من المشاركين في الاجتماع الدولي بشأن إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات (وزارة الدفاع السعودية)
جانب من المشاركين في الاجتماع الدولي بشأن إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات (وزارة الدفاع السعودية)

استضافت السعودية، الخميس، اجتماعاً دولياً لمناقشة مبادرتها لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات البحرية الدولية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة لرؤساء الأركان وممثليهم من 43 دولة، ومندوبية الاتحاد الأوروبي لدى السعودية، بما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بتعزيز التعاون الدفاعي البحري، ويؤكد أهمية توحيد الجهود لمواجهة التهديدات المشتركة التي تستهدف أمن الممرات البحرية الدولية ضمن نطاق المسؤولية المحدد لهذا التحالف الدفاعي.

وبحث المشاركون التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن البحري، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، وما تشكله من مخاطر على سلامة الملاحة البحرية، واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، والاقتصاد الدولي، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الدفاعي متعدد الأطراف لمواجهة هذه التهديدات، وردعها، والحفاظ على أمن الممرات البحرية الدولية.

المجتمعون ناقشوا التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن البحري (وزارة الدفاع السعودية)

وتناول الاجتماع مشروع ميثاق التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، ووثائقه المرجعية، وهيكله التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات عمله، وخطوات العمل المستقبلية، بما يضمن بناء إطار مؤسسي فاعل يعزز التعاون الدفاعي البحري بين الدول المشاركة ومواجهة التهديدات البحرية المشتركة في «مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن».

وناقش المجتمعون الترتيبات التأسيسية لمشروع التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وفي مقدمتها أن تكون السعودية الدولة المؤسسة والقائدة له، وتستضيف مقره الرئيس، بما يعكس الثقة الدولية بدورها القيادي في تعزيز الأمن البحري الجماعي.

واتفق المشاركون على مواصلة عمل المخططين العسكريين من الدول الراغبة في الانضمام إلى التحالف خلال المرحلة المقبلة، لاستكمال الإجراءات التأسيسية، بما يشمل الصيغة النهائية لميثاق التحالف ووثائقه المرجعية، والهيكل التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات التشغيل، وتشكيل الأطر والفرق الفنية اللازمة، بالتوازي مع استكمال الإجراءات الوطنية للدول الراغبة في الانضمام، تمهيداً للتوقيع على الميثاق، وإطلاق التحالف، ومباشرة مهامه.

التحالف يمثل مبادرة دفاعية دولية مفتوحة تتسع لجميع الدول التي تتشارك أهدافه ومبادئه (وزارة الدفاع السعودية)

من جانبها، أكدت السعودية أن هذا التحالف يمثل مبادرة دفاعية دولية مفتوحة تتسع لجميع الدول التي تتشارك أهدافه ومبادئه، وترحب بانضمامها ومشاركتها في جهوده، وفقاً لإجراءاتها الوطنية، وبما يعزز الأمن البحري الجماعي، ويصون حرية الملاحة والتجارة العالمية، ويجسد مبدأ تقاسم المسؤولية الدولية في مواجهة التهديدات المشتركة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أمن الممرات البحرية الدولية مسؤولية جماعية تتطلب شراكة دولية فاعلة ومستدامة.

إلى ذلك، أصدرت 14 دولة بياناً مشتركاً أكدت فيه دعمها لمشروع التحالف، ورحَّبت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية. هي: السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، واليمن، وبنغلاديش، ونيجيريا، والسودان، وجيبوتي، والصومال. بينما أكدت دول أخرى دعمها للمبادرة، وهي في طور استكمال إجراءاتها وموافقاتها الوطنية الداخلية اللازمة للانضمام إلى البيان المشترك.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على العزم المشترك للمضي قدماً في استكمال الإجراءات التأسيسية لإنشاء التحالف، بما يعزز القدرة الجماعية على مواجهة وردع التهديدات التي تستهدف الأمن البحري، ويحمي الممرات البحرية الدولية، ويحمي حرية الملاحة والتجارة العالمية، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

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