مدرب جدة لـ«الشرق الأوسط»: نتفق مع لاعبين ويذهبون لغيرنا!

وصف الكويتي ماهر الشمري، مدرب فريق جدة، الهزيمة أمام الخلود بخماسية في بطولة كأس الملك، بالخسارة الأقسى في مسيرته بالملاعب السعودية.

وقال الشمري لـ«الشرق الأوسط»: هذا هو سابع موسم لي في السعودية، وهذه هي المرة الأولى التي أخسر فيها بهذه النتيجة العريضة، سواء في مسابقة الكأس أو الدوري. في الموسم الماضي أو الذي قبله رفقة نادي العربي نجحنا في إقصاء فريق من دوري المحترفين وهو الأخدود، لأن الأمور كانت بيدي نوعاً ما وكنت أستطيع التحكم في بعض التفاصيل الفنية، بعكس الظروف القاسية التي نمر بها حالياً.

ورغم الخسارة القاسية، وجه الشمري وعداً جازماً بتغيير صورة الفريق، قائلا: أعدكم بأن الأمور ستتغير تماماً وشكل الفريق سيتغير مستقبلاً، أنا متأكد من ذلك. الظروف تكون قاسية أحياناً، ولكن في النهاية هناك فروق فردية بين اللاعبين؛ أنا لا أتهرب من المسؤولية كمدرب، ولكن الأمور واضحة للجميع وللمتابعين، ومن يشاهد وضع أجانبنا وظروفنا يدرك الحقيقة دون الحاجة للسؤال، فالشارع الرياضي اليوم بات يفهم كرة القدم جيداً.

️| الكويتي ماهر الشمري مدرب فريق #جدة في حديث لـ «الشرق الأوسط»:- سابع موسم لي بالسعودية وأول مرة أخسر بخماسية سواء في الدوري أو في الكأس.- ⁠لدينا لاعبين أجانب لم نستطع تسجيلهم، واتفقنا مع لاعبين وذهبوا إلى أندية أخرى، وكان لدي قبل يوم من المباراة 14 لاعب مسجل فقط.- ⁠لا... pic.twitter.com/E3yqt2YwZm — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 19, 2026

وتطرق المدرب الكويتي إلى أزمة نقص العناصر الأجنبية والتعاقدات المتأخرة، قائلاً: مسألة حسم الملفات ليست بيدي؛ فهناك أجانب اتفقنا معهم ولكننا لم نتمكن من جلبهم بسبب ظروف الفريق، وهناك أجانب كنا قريبين جداً من التوقيع معهم ولكننا تأخرنا في الإجراءات فانتقلوا لأندية أخرى. المتاحون لي إدارياً في التدريبات كان عددهم قليلاً؛ فهناك لاعب تأخر توقيعه، وآخر لم يجلب مخالصته المالية، ولاعب لم تُحسم أموره في لجنة الاستدامة المالية، ودوري يقتصر على الاختيار الفني فقط.

واختتم الشمري تصريحاته لـ «الشرق الأوسط» بتوجيه رسالة شاملة حول أهمية التنسيق الزمني للإجراءات الإدارية قائلًا: في ظل الملايين والمليارات التي تُدفع والدعم السخي للرياضة السعودية، لا يليق بأن يظل هناك ناد متأخر في أموره المادية والإدارية؛ يُفترض أن تكون كافة التسهيلات متاحة لجميع الأندية ليتواكب العمل الإداري والفني مع 'التارغت' والمستهدفات الكبرى للدولة ووزارة الرياضة.

وأتم: "لا يمكن فرض شروط وتنظيمات جديدة -مثل تحديد مواليد 2004- قبل انطلاقة الدوري بأسبوعين فقط؛ بل يجب إقرارها قبل شهرين أو ثلاثة لمنح الأندية متسعاً من الوقت للتنظيم ودخول الموسم بجاهزية تامة، لأن الإرباك الإداري يؤثر بشكل مباشر على الأداء الفني داخل الملعب.