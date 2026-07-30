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محمد بن سلمان والشرع يبحثان مساعي خفض التصعيد

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء سابق مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء سابق مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض (واس)
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محمد بن سلمان والشرع يبحثان مساعي خفض التصعيد

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء سابق مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء سابق مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والمساعي المبذولة لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّد الرئيس السوري إدانة بلاده واستنكارها لمحاولة استهداف المنشآت البترولية في السعودية من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكداً دعم بلاده الثابت لأمن المملكة وسيادتها.

واستعرض الجانبان خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الرئيس أحمد الشرع العلاقات الثنائية، وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

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