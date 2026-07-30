التعاون يؤسس لهويته الكروية الجديدة

أنهى فريق التعاون معسكره الخارجي في هولندا، بلقاء ودي أمام الدحيل القطري كسبه بنتيجة 3/1.

واستهل الفريق تجاربه الودية بالفوز على هيلموند الهولندي 2/0، أعقبه تعادلين أمام يوبين البلجيكي 2/2 والوصل الإماراتي 1/1.

وبعيداً عن الحصيلة الرقمية للمباريات الودية، فقد كشف المعسكر عن أسماء محلية قادرة على تقديم الإضافة والتي شاركت بفاعلية كبيرة في المعسكر الإعدادي والمباريات الودية أمثال سيف رجب وباسم العريني وراكان الطليحي. في المقابل افتقد التعاون للعنصر الأجنبي ولم يشارك في المعسكر سوى أربعة أسماء فقط هم الحارس البرازيلي مايلسون، ومهندس الوسط وقائد الفريق أشرف المهديوي، واللاعب مارين بيتكوف، والصفقة الجديدة المهاجم الخبير عبدالرزاق حمدالله والذي ينتظر أن يقدم إضافة نوعية لما يملكه من خبرة ومستوى فني مميز.

ولم يتمكن المهاجم يونس البحراوي والذي أعلن التعاقد معه في وقت سابق وكذلك المدافع زين الدين بلعيد والذي تم الاتفاق النهائي معه لكن الصفقة لم تعلن حتى الآن.

زاركو مدرب التعاون (موقع النادي)

ويرسم المدير الفني الصربي زاركو لازيتيتش ملامح مشروعه الفني القادم بوضوح شديد ودقة متناهية، مؤكداً أن هدفه الرئيسي والأساسي مع الفريق يتركز حول تأسيس هوية كروية واضحة المعالم تتكئ على الضغط المستمر واللعب الجماعي المنضبط تكتيكياً.

ويرى لازيتيتش أن النجاح لا يأتي مصادفة، بل يبدأ من العمل الجاد والالتزام اليومي الصارم في الحصص التدريبية والاهتمام بأدق التفاصيل الصغيرة، مشيداً بالاستقرار والتناغم الكبير الملموس بين الجهاز الفني والإدارة كعامل أساسي لتطبيق الأفكار الفنية على أرض الواقع، كما وجه رسالة صادقة لجماهير التعاون يطلب فيها الدعم والمؤازرة والصبر على مراحل بناء وتطوير هذا المشروع، واعداً إياهم برؤية فريق يقاتل بشراسة على كل كرة ويقدم كرة قدم هجومية وممتعة تليق بطموحاتهم وتسعدهم دائماً.

وعلى مستوى حركة سوق الانتقالات الصيفية، شهدت صفوف "السكري" حراكاً متوازناً وتدعيمات نوعية هدفت إلى معالجة مكامن الخلل وتعزيز دكة البدلاء، حيث نجحت الإدارة في استقطاب النجم عبدالرزاق حمدالله، ومحمد الصاعدي قادماً من الحزم، وتركي الجعدي من العربي، والمهاجم يونس البحراوي من نهضة بركان المغربي، إضافة إلى عبدالرحمن هندي من العروبة.

وفي المقابل غادر القائمة عدد من الأسماء ضمن خطة إعادة ترتيب الأولويات الفنية ، وزيادة الموارد المالية ، إذ تم بيع عقد اللاعب محمد محزري لصالح نادي الهلال، بينما انتقل الحارس عبدالقدوس عطية إلى صفوف نادي نيوم، ليصبح الفريق أمام مرحلة بناء جديدة تستهدف رفع التنافسية الداخلية بين كافة المراكز استعداداً لاستحقاقات الموسم الطويل.

وتتجه الأنظار الآن نحو جدول المنافسات الرسمية وخارطة مواجهات التعاون في بطولة الدوري، حيث سيفتتح "السكري" مشواره الكروي على ملعبه وبين جماهيره في بريدة عندما يستضيف الخليج، قبل أن يرحل في الجولة التالية إلى الرس لملاقاة الجار فريق الخلود في مواجهة تنافسية، ثم يعود مجدداً إلى ملعبه لاستضافة الفيحاء.

وتعتبر هذه الانطلاقة المتدرجة بمثابة فرصة مثالية ومهمة للجهاز الفني واللاعبين لحصد أكبر عدد من النقاط وبناء الثقة وتثبيت أركان الهوية الفنية الجديدة، وذلك قبل أن يطير الفريق إلى العاصمة الرياض لخوض أولى الاختبارات الكبرى والثقيلة أمام بطل الدوري النصر، في مواجهة مرتقبة ستكون بمثابة المحك الحقيقي والمباشر لقياس مدى قدرة التعاون على المنافسة بجدية والوقوف بندية أمام كبار الأندية هذا الموسم.