الاتحاد يختتم معسكر ماربيا... وميتاي يقترب من الرحيل

أسدل الاتحاد الستار على معسكره الإعدادي في مدينة ماربيا الإسبانية، بالتعادل أمام ملقا الإسباني بنتيجة (2-2)، في ختام مبارياته الودية استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وشهدت المواجهة الظهور الأول للدولي الجزائري حسام عوار، في المباريات الودية خلال المعسكر، بعد التحاقه بالفريق عقب انتهاء الإجازة التي مُنحت له إثر مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم.

وسجل هدفي الاتحاد كل من الهولندي ستيفن بيرغواين، والنيجيري جورج إلينخينا، فيما دفع الجهاز الفني بمعظم عناصره الأساسية، باستثناء اللاعبين الذين غابوا بداعي الإصابة وأسباب أخرى، في إطار استكمال تجهيز الفريق قبل العودة إلى جدة وبدء المرحلة الأخيرة من التحضيرات للموسم الجديد.

وقرر الجهاز الطبي إراحة عبد الرحمن العبود، ويوسف النصيري، ومروان الصحافي، وفرحة الشمراني، وعدم إشراكهم في المباراة الودية، بعد تعرضهم لإجهاد عضلي بسيط، وذلك ضمن إجراء احترازي يهدف إلى الوقاية من أي إصابات بدنية وتجنب تفاقم الإجهاد العضلي.

ويخضع الرباعي حالياً لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، تمهيداً لعودتهم إلى التدريبات والمشاركة مع الفريق فور اكتمال جاهزيتهم الطبية.

ولم يشارك ماريو ميتاي في المواجهة التحضيرية، حيث تلقى النادي عرضاً من جنوى الإيطالي للحصول على خدمات اللاعب. الأمر الذي يجعل ملف رحيله أو بقاءه مفتوحاً خلال الفترة المقبلة.

وتشير المصادر إلى أن المغادرة هي الخيار الأقرب، خاصة بعد توصل النادي لاتفاق مع فارس عابدي للانضمام إلى صفوف الفريق بعد عودتهم من المعسكر في جدة.