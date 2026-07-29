لاعب الاتحاد حامد الغامدي يجري عملية جراحية ناجحة

أجرى حامد الغامدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، تحت إشراف الدكتور إيمانويل باباكوستاس في مستشفى سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة.

وذلك بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال المباراة الودية أمام أورلاندو الجنوب أفريقي في معسكر الفريق بمدينة ماربيا الإسبانية.

وسيبدأ الغامدي المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي في مستشفى سبيتار، تحت إشراف الفريق الطبي المشرف على العملية، وبالتنسيق مع الجهاز الطبي في النادي، قبل استكمال بقية مراحل التأهيل استعداداً للعودة إلى الملاعب.