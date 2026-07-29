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نيمار يؤكد نهاية مشواره الدولي: حان وقت الوداع مع البرازيل

نيمار (رويترز)
نيمار (رويترز)
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نيمار يؤكد نهاية مشواره الدولي: حان وقت الوداع مع البرازيل

نيمار (رويترز)
نيمار (رويترز)

سعى نيمار لتأكيد اعتزاله اللعب الدولي بعدما قال إنه لم يعد يرغب في تمثيل منتخب البرازيل، وذلك بعد أسابيع من تلميحه إلى انتهاء مسيرته مع المنتخب عقب الخروج من دور الـ16 لكأس العالم بالخسارة أمام النرويج.

وجاءت تصريحات المهاجم البالغ من العمر 34 عاماً، والهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي، عقب فوز فريقه سانتوس 4 - 2 على يونيفرسيداد سنترال الفنزويلي في كأس سود أميركانا في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء).

وقال للصحافيين: «أعتقد أن وقتي مع المنتخب الوطني قد انتهى بالفعل. لقد صنعت تاريخاً هناك، وأنا سعيد جداً بذلك. عشت الكثير من اللحظات والتجارب، وقدمت كل ما لدي، ودافعت دائماً عن القميص الأصفر. لكنني لا أعتقد أنني أرغب في الاستمرار بعد الآن».

وجاءت هذه التصريحات لتؤكد ما لمّح إليه عقب خسارة البرازيل 2 - 1 أمام النرويج في كأس العالم في الخامس من يوليو (تموز).

فبعد مشاركته بديلاً وتسجيله ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، بدا نيمار وكأنه يودع مسيرته الدولية خلال مقابلة مع قناة «جي إي تي في» البرازيلية عندما قال: «حاولت، حاولت... والآن انتهى الأمر».

وبدا نيمار متأثراً بشدة عقب الهزيمة التي أسفرت عن أبكر خروج للبرازيل من كأس العالم منذ عام 1990، ومددت انتظار المنتخب المتوج باللقب خمس مرات لإحراز لقبه السادس وتعزيز رقمه القياسي.

وخاض نيمار، الذي شارك في أربع نسخ من كأس العالم، مسيرة حافلة على مستوى الأندية مع سانتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان، لكنه توج بلقب واحد فقط مع المنتخب البرازيلي، في كأس القارات عام 2013.

وسجل نيمار 80 هدفاً وقدم 58 تمريرة حاسمة خلال 130 مباراة دولية بقميص البرازيل.

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