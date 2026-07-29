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«ويفا» يعقد اجتماعاً طارئاً الأربعاء للبحث بمشروع «فيفا» الجديد

سيعقد أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اجتماعا طارئا الأربعاء للبحث بمشروع الاتحاد الدولي (فيفا) (رويترز)
سيعقد أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اجتماعا طارئا الأربعاء للبحث بمشروع الاتحاد الدولي (فيفا) (رويترز)
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«ويفا» يعقد اجتماعاً طارئاً الأربعاء للبحث بمشروع «فيفا» الجديد

سيعقد أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اجتماعا طارئا الأربعاء للبحث بمشروع الاتحاد الدولي (فيفا) (رويترز)
سيعقد أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اجتماعا طارئا الأربعاء للبحث بمشروع الاتحاد الدولي (فيفا) (رويترز)

سيعقد أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اجتماعاً طارئاً، الأربعاء، للبحث بمشروع الاتحاد الدولي (فيفا) الذي يعتزم فتح الباب أمام المستثمرين من القطاع الخاص، عبر إنشاء شركة تجارية، وفق ما أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية، مارينا فيراري.

وكتبت فيراري على منصة «إكس»: «أحيطكم علماً بالاجتماع الطارئ الذي تنظمه الهيئات الأوروبية لكرة القدم، الأربعاء. في مواجهة مشروع قد يغيّر بصورة عميقة التوازن القائم في رياضتنا، من الضروري أن يتحدث الفاعلون الأوروبيون بصوت واحد».

وسبق للاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) أن أعلن، الثلاثاء، معارضته لهذا المشروع، متحدثاً عن «خط لا ينبغي أبداً للمؤسسات التي تدير كرة القدم أن تتجاوزه».

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