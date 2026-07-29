فورمولا 1 تدرس إنهاء الموسم في أوروبا إذا تعذر سباقا الخليج

قال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1، المملوكة لشركة «ليبرتي ميديا»، اليوم الأربعاء، إن البطولة ستختتم الموسم في أوروبا إذا تعذرت إقامة سباقي قطر وأبوظبي، وإنها حددت منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل موعداً نهائياً لاتخاذ القرار.

ونقلت بطولة العالم للتحمل، التي يرعاها الاتحاد الدولي للسيارات، بالفعل آخر جولتين في الموسم من قطر والبحرين إلى حلبة كاتالونيا في برشلونة، وحلبة مونزا في إيطاليا في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقال دومينيكالي للصحافيين: «سنأخذ أقصى وقت ممكن لنرى كيف ستتطور الأوضاع، وسنتخذ القرار في الوقت المناسب».

وأضاف: «الموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن أي تغيير محتمل في الجدول الحالي هو منتصف سبتمبر».

وتابع: «بالنسبة لنا اليوم، فإن السباقين في قطر وأبوظبي مؤكدان. وبالمناسبة، فقد تم بيع جميع تذاكرهما بالفعل. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فستكون نهاية الموسم في أوروبا لأننا لا نستطيع الذهاب إلى أماكن أخرى».

ومن المقرر أن تستضيف قطر سباق فورمولا 1 في 29 نوفمبر، بينما تستضيفه أبوظبي في السادس من ديسمبر (كانون الأول).

حلبة إيمولا ضمن البدائل المحتملة

أكد الإيطالي أن حلبة إيمولا الإيطالية، مسقط رأسه وموطن فريق فيراري، وكذلك كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس في فورمولا 1، مدرجة في قائمة البدائل المحتملة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن حلبة إيمولا، التي استبعدت من جدول السباقات هذا العام، هي المرشح الأبرز على الرغم من حالة الطقس في ذلك الوقت من العام.

وقال دومينيكالي إن درجات الحرارة في لاس فيغاس خلال سباق ليلة السبت في نوفمبر، كانت أبرد من تلك السائدة في أوروبا.

وأضاف: «كانت هناك إمكانية لإقامة سباقين في لاس فيغاس (لإنهاء الموسم)، لكننا لا نريد أن ندمر جوهرة آخذة في النمو»، مضيفاً أنه ستكون هناك منافسة إضافية مع الموسم الاعتيادي لدوري كرة القدم الأميركية.

ولم يُنشر جدول سباقات 2027 بعد، لكن كان من المتوقع قبل اندلاع الصراع أن تستعيد البحرين مكانها كسباق افتتاحي للموسم من أستراليا في مارس (آذار).

وقال دومينيكالي إن فورمولا 1 تخطط لنشر الجدول في وقت لاحق من هذا العام.

وتابع الرئيس التنفيذي للبطولة: «بالطبع، في حال لم يتم حل الوضع في الشرق الأوسط، لدينا خيارات وخطط مختلفة. لكن الموعد المحدد لذلك سيكون بالطبع في نهاية العام. لذا، لا يزال أمامنا متسع من الوقت».

وأكمل: «سنحافظ، في كل الأحوال، على هدف إقامة 24 جولة من جولات الجائزة الكبرى للعام المقبل أيضاً».

وستعود البرتغال وتركيا كجولتين جديدتين في جدول السباقات العام المقبل، وقال دومينيكالي إنه على المدى الطويل، تجري مفاوضات إيجابية مع مضيفين محتملين في أفريقيا، كما أن هناك اهتماماً من آسيا وأميركا الجنوبية.

وأضاف: «لدينا المزيد من الطلبات من الصين واليابان، لكننا نرغب في الوقت الحالي في الاكتفاء بسباق واحد في الصين لأننا بحاجة إلى ترسيخ أقدامنا في السوق قبل التفكير في خيار آخر هناك».