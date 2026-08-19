نونيز يقترب من الانضمام إلى الدرعية على سبيل الإعارة

توصل نادي الدرعية إلى اتفاق مبدئي مع الهلال، لضم الأوروغواياني داروين نونيز على سبيل الإعارة حتى يونيو (حزيران) 2027، وفقاً للصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وحسب رومانو، يتضمّن الاتفاق تغطية راتب اللاعب، من دون وجود بند يتيح للدرعية شراء عقده بشكل نهائي، فيما لا تزال التوقيعات الرسمية مطلوبة لإتمام الصفقة.

وخاض نونيز خلال الموسم الماضي 24 مباراة بقميص الهلال في مختلف المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة، منها 16 مباراة في الدوري، أحرز خلالها 6 أهداف، وصنع 4 تمريرات حاسمة. كما شارك في 6 مباريات بدوري أبطال آسيا للنخبة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفاً.

ومن المقرر أن يخضع نونيز للفحص الطبي، تمهيداً لإتمام انتقاله إلى الدرعية.