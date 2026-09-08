الكرة الذهبية.. سيطرة إسبانية على قائمة المرشحين لأفضل مدرب لعام 2026

كشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، الثلاثاء، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2026. وضمت قائمة المرشحين، التي أعلنت عنها المجلة الفرنسية على حسابها بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، 5 مدربين، بواقع 4 مدربين من إسبانيا ومدرب وحيد من بلجيكا.

وضمت القائمة الإسباني لويس دي لا فوينتي، الذي قاد منتخب إسبانيا للتتويج بكأس العالم، هذا العام، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عقب فوزه 1 - 0 على الأرجنتين بعد اللجوء للوقت الإضافي في المباراة النهائية للمونديال، حيث كانت هذه هي المرة الثانية التي يتوَّج فيها الفريق بكأس العالم، بعدما سبق أن حصل عليها عام 2010 بجنوب أفريقيا. وتضم القائمة أيضاً الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي قاد ناديه للحصول على عدد من الألقاب هذا العام، في مقدمتها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، عقب فوزه بركلات الترجيح على آرسنال الإنجليزي في النهائي، بخلاف فوزه بلقب الدوري المحلي. وشملت القائمة الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي قاد فريقه آرسنال، للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليستعيد الفريق الملقب بـ«المدفعجية» البطولة الغائبة عن خزائنه منذ موسم 2003 - 2004.

وظهر في القائمة أيضاً الإسباني أوناي إيمري، الذي قاد ناديه أستون فيلا الإنجليزي للفوز ببطولة الدوري الأوروبي هذا العام، عقب انتصاره الكبير 3 - 0 على فرايبورغ الألماني في نهائي المسابقة القارية، علماً بأن هذا هو اللقب القاري الأول للنادي منذ 44 عاماً، كما أنه أول لقب كبير يحصل عليه الفريق منذ 30 عاماً.

وشملت القائمة أيضاً البلجيكي فينسنت كومباني، الذي تُوج مع فريقه بايرن ميونيخ بالثنائية المحلية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا)، هذا العام.

يشار إلى أن النسخة السبعين من حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية سوف تقام في العاصمة البريطانية لندن، يوم الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.