النيجيري أروكوداري ينتقل إلى أياكس على سبيل الإعارة من ولفرهامبتون

أعلن أياكس أمستردام، المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، تعاقده مع المهاجم النيجيري، تولو أروكوداري، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادماً من ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي. ويمكن لأياكس شراء اللاعب النيجيري الدولي في نهاية الموسم، بموجب خيار شراء في اتفاق الإعارة.

ولعب أروكوداري (25 عاماً) في لاتفيا وألمانيا وبلجيكا؛ حيث كان هداف موسم 2024 - 2025، مما دفعه للانتقال من راسينغ جينك إلى ولفرهامبتون.

واستخدم بشكل أساسي كبديل في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي عندما هبط ولفرهامبتون إلى الدرجة الأدنى، لكنه سجل ستة أهداف في الدوري ومسابقات الكأس.

وبدا أياكس موسمه الجديد في دوري المؤتمر الأوروبي؛ حيث يستضيف فريق فويفودينا في مباراة إياب الدوري التمهيدي الثاني، التي ستقام في أمستردام، غداً (الخميس)، بعد تقدمه (4 - 1) في مباراة الذهاب التي أقيمت في صربيا، الأسبوع الماضي.