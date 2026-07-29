عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:56 دقيقه
الاقتصاد

برنت يلامس 90 دولاراً للبرميل وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

حفارة تعمل في حقل نفط حوض بيرميان في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل في حقل نفط حوض بيرميان في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT
TT

برنت يلامس 90 دولاراً للبرميل وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

حفارة تعمل في حقل نفط حوض بيرميان في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل في حقل نفط حوض بيرميان في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قفزت أسعار النفط بنحو 7 في المائة، الأربعاء، وسط تبدد آمال إنهاء وشيك للحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران عقب استئناف الغارات الجوية في الشرق الأوسط، بينما أظهرت بيانات أولية تراجع مخزونات الخام الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5.84 دولار، بما يعادل 6.9 في المائة، إلى 89.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:24 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.34 دولار أو 6.7 في المائة إلى 84.60 دولار.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك «يو بي إس»، وفقاً لـ«رويترز»: «تجدد الهجمات العسكرية في الشرق الأوسط، وتأكيد المسؤولين الإيرانيين على رغبتهم في السيطرة على الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل انخفاض تدفقات النفط عبره يرفعان أسعار النفط مجدداً».

وقالت طهران إنها أطلقت النار على سفن في مضيق هرمز. وخلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن هجمات انتقامية على إيران، الأمر الذي أدى إلى زيادة أخرى في أسعار النفط.

ولم يعبر المضيق سوى عدد قليل من السفن الناقلة للسلع الأولية هذا الأسبوع، إذ عبرت خمس سفن مضيق باب المندب الذي يمثل مساراً بديلاً لشحنات النفط المتجهة إلى آسيا يوم الأربعاء، في حين عبرت 39 سفينة يوم الثلاثاء.

وقال سوفرو ساركار، المحلل في «دي بي إس بنك»: «نعتقد أن أسعار خام برنت ستواصل التقلب الحاد في نطاق يتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل على المدى القريب وسط حالة عدم الاستقرار للأوضاع في الشرق الأوسط».

وتابع «هذه السلسلة من المفاوضات بين الحين والآخر تعني عدم التوصل إلى رفع كامل للحصار المفروض على مضيق هرمز، وقد تشهد أسعار النفط حدا أدنى مرتفعاً عند نحو 80 دولاراً للبرميل حتى في حالة خفض التصعيد».

وقالت مصادر في السوق أمس الثلاثاء، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت بنحو 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو (تموز).

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء. وفقاً لـ«رويترز».

مواضيع
نفط حرب إيران مضيق هرمز أميركا إيران

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

اتحاد شركات دولية يمضي في خطط إنشاء مصفاة بالخليج

الاقتصاد صهاريج لتخزين النفط في هونغ كونغ (د.ب.أ)

اتحاد شركات دولية يمضي في خطط إنشاء مصفاة بالخليج

قال شركاء اتحاد «ميرا أويل»، الذي يضم شركات دولية، إن الاتحاد يمضي قدماً في خطط لإنشاء مصفاة متكاملة وممر للتصدير في الخليج بتكلفة 5 مليارات دولار...

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظفان خلال عملهما في «سابك» (موقع الشركة الإلكتروني)
الاقتصاد

«سابك» تقلص خسائرها 80 % إلى 222 مليون دولار في الربع الثاني

«سابك» تُخفض خسائرها الفصلية 80 %، رغم تراجع الإيرادات، وتواصل تنفيذ برنامج التحول وتوزيع الأرباح على المساهمين.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
الاقتصاد

سندات اليورو تتراجع تحت ضغط النفط وترقب مسار الفائدة الأميركية

تراجعت سندات حكومات منطقة اليورو يوم الأربعاء، بعد 3 أيام متتالية من المكاسب، في ظل ارتفاع أسعار النفط عقب تجدد التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور 29 يوليو 2026 (رويترز)
الاقتصاد

معهد البترول الأميركي يعارض فرض رسوم على عبور مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأميركي إن أكبر اتحاد تجاري لقطاع النفط بالولايات المتحدة أبدى معارضته فرض رسوم مرور على السفن التي تعبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
الاقتصاد

أسعار النفط تصعد بأكثر من 3 % بدعم تراجع مخزونات أميركا

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 % في تعاملات الأربعاء؛ مدفوعة بتراجع مخزونات الخام الأميركي، لتعوض بذلك جزءاً من خسائر الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)