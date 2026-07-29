برنت يلامس 90 دولاراً للبرميل وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

قفزت أسعار النفط بنحو 7 في المائة، الأربعاء، وسط تبدد آمال إنهاء وشيك للحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران عقب استئناف الغارات الجوية في الشرق الأوسط، بينما أظهرت بيانات أولية تراجع مخزونات الخام الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5.84 دولار، بما يعادل 6.9 في المائة، إلى 89.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:24 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.34 دولار أو 6.7 في المائة إلى 84.60 دولار.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك «يو بي إس»، وفقاً لـ«رويترز»: «تجدد الهجمات العسكرية في الشرق الأوسط، وتأكيد المسؤولين الإيرانيين على رغبتهم في السيطرة على الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل انخفاض تدفقات النفط عبره يرفعان أسعار النفط مجدداً».

وقالت طهران إنها أطلقت النار على سفن في مضيق هرمز. وخلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن هجمات انتقامية على إيران، الأمر الذي أدى إلى زيادة أخرى في أسعار النفط.

ولم يعبر المضيق سوى عدد قليل من السفن الناقلة للسلع الأولية هذا الأسبوع، إذ عبرت خمس سفن مضيق باب المندب الذي يمثل مساراً بديلاً لشحنات النفط المتجهة إلى آسيا يوم الأربعاء، في حين عبرت 39 سفينة يوم الثلاثاء.

وقال سوفرو ساركار، المحلل في «دي بي إس بنك»: «نعتقد أن أسعار خام برنت ستواصل التقلب الحاد في نطاق يتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل على المدى القريب وسط حالة عدم الاستقرار للأوضاع في الشرق الأوسط».

وتابع «هذه السلسلة من المفاوضات بين الحين والآخر تعني عدم التوصل إلى رفع كامل للحصار المفروض على مضيق هرمز، وقد تشهد أسعار النفط حدا أدنى مرتفعاً عند نحو 80 دولاراً للبرميل حتى في حالة خفض التصعيد».

وقالت مصادر في السوق أمس الثلاثاء، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت بنحو 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو (تموز).

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء. وفقاً لـ«رويترز».