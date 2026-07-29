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الاقتصاد

معهد البترول الأميركي يعارض فرض رسوم على عبور مضيق هرمز

سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور 29 يوليو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور 29 يوليو 2026 (رويترز)
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معهد البترول الأميركي يعارض فرض رسوم على عبور مضيق هرمز

سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور 29 يوليو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور 29 يوليو 2026 (رويترز)

قال مايك سومرز، الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأميركي، إن أكبر اتحاد تجاري لقطاع النفط في الولايات المتحدة أبدى معارضته فرض رسوم مرور على السفن التي تعبر مضيق هرمز، وفق ما نقلت «رويترز» عنه، في مقابلة.

وأضاف سومرز: «أعتقد أنه من المستبعد أن ندعم أي سلطة جديدة لفرض رسوم العبور، ولا سيما تلك التي تدعمها التهديدات بمزيد من القصف في مضيق هرمز».

وتُسيطر إيران على المضيق منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف البلاد في فبراير (شباط) الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد.

وأوضح سومرز أن زيادة حركة السفن عبر المضيق ستكون عاملاً أساسياً في إعادة أسواق النفط إلى وضعها الطبيعي، لكن يجب عدم السماح لإيران بالسيطرة على الممر المائي.

وتقوم الولايات المتحدة وغيرها من كبار مستهلكي النفط بسحب النفط الخام والوقود من المخزونات بوتيرة غير مسبوقة.

وأكد سومرز أنه على الكونغرس الأميركي أن ينظر في الاستثمار في تحديث الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي للنفط، مشيراً إلى أن كهوف الاحتياطي الاستراتيجي للنفط صُممت للسحب السريع، لكن من الصعب إعادة ملئها وصيانتها.

ونوه سومرز بأنه على الكونغرس أيضاً النظر في فتح مواقع جديدة للاحتياطي الاستراتيجي للنفط على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة، وهي فكرة كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب قد نظرت فيها قبل اندلاع الحرب مع إيران.

مواضيع
نفط حرب إيران مضيق هرمز أميركا

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