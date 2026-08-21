الدبيبة يأمر الشركة الليبية للحديد والصلب بوقف الإنتاج لنقص الكهرباء

أمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الشركة الليبية للحديد والصلب، الأكبر من نوعها في البلاد، بوقف الإنتاج بسبب نقص الطاقة الكهربائية.
وأفادت قناة الوطنية التلفزيونية الحكومية، الخميس، بأن رئيس الوزراء أمر الشركة المملوكة للدولة في مدينة مصراتة الساحلية بربط محطتها لتوليد الكهرباء بشبكة الكهرباء الوطنية.
وتعد الشركة الليبية للحديد والصلب واحدة من الشركات القليلة خارج قطاع الطاقة التي لا تزال تصدر منتجاتها من البلد الواقع في شمال أفريقيا، وتبلغ طاقتها التصميمية 1.7 مليون طن من الصلب السائل سنويا.
تعاني ليبيا من أزمة كهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة، وتصل فترات انقطاع التيار إلى 10 ساعات يوميا في مدن رئيسية، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات.