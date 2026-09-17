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العالم الولايات المتحدة​

امرأتان تطالبان بتعويضات من تركة إبستين بسبب مواد إباحية لأطفال

ناجون من جيفري إبستين أثناء استجواب وزيرة العدل السابقة بام بوندي خلال جلسة استماع للَّجنة القضائية بمجلس النواب في مبنى «الكابيتول» بواشنطن (أرشيفية- رويترز)
ناجون من جيفري إبستين أثناء استجواب وزيرة العدل السابقة بام بوندي خلال جلسة استماع للَّجنة القضائية بمجلس النواب في مبنى «الكابيتول» بواشنطن (أرشيفية- رويترز)
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امرأتان تطالبان بتعويضات من تركة إبستين بسبب مواد إباحية لأطفال

ناجون من جيفري إبستين أثناء استجواب وزيرة العدل السابقة بام بوندي خلال جلسة استماع للَّجنة القضائية بمجلس النواب في مبنى «الكابيتول» بواشنطن (أرشيفية- رويترز)
ناجون من جيفري إبستين أثناء استجواب وزيرة العدل السابقة بام بوندي خلال جلسة استماع للَّجنة القضائية بمجلس النواب في مبنى «الكابيتول» بواشنطن (أرشيفية- رويترز)

رفعت امرأتان، عُثر ‌على صور لهما وهما طفلتان ضمن مواد إباحية صودرت من جيفري إبستين، دعوى جماعية اليوم الأربعاء للمطالبة بتعويضات ​من تركة المدان بجرائم جنسية لصالح أفراد ظهروا في مواد كانت في حيازته تضم آلاف الصور ومقاطع الفيديو التي أظهرت الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وجاء في الملف المقدم إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن أن الدعوى تطالب بتعويض لا يقل عن ستة ملايين دولار نيابة عن أكثر من 40 ‌شخصا، كان بعضهم موجودا ‌في ما يُعرف «بكتاب العارضات» ​الخاص بإبستين، ‌وهو ⁠مجموعة ​من الصور ⁠ذات الطابع الجنسي للأطفال التي ضبطها المحققون في عام 2019 من منزله في نيويورك.

نُسخ مطبوعة من ملفات جيفري إبستين في ميامي بفلوريدا (أ.ف.ب)

ووفقا للدعوى، ظهر آخرون في أكثر من 10 آلاف مقطع فيديو وصورة تم تنزيلها تتضمن مواد اعتداء جنسي على الأطفال ومواد إباحية أخرى صودرت من ممتلكات ⁠رجل الأعمال الراحل.

وأُدين إبستين بتهمة التحرش الجنسي ‌بقاصر في عام 2008، ‌ووُجهت إليه تهمة الاتجار الجنسي بقاصرين ​في عام 2019. ‌ولم يُحاكم قط بتهمة إنتاج مواد اعتداء جنسي ‌على أطفال أو الحصول عليها أو توزيعها لحساب نفسه أو لآخرين.

ورُفعت الدعوى ضد دارين إنديك المحامي السابق لإبستين، وريتشارد كان محاسبه السابق، وهما الوصيان المشاركان على تركة إبستين. ورفض ‌دانيال واينر المحامي الذي يمثل إنديك، التعليق. ولم يرد محامي كان بعد ⁠على طلب ⁠للتعليق.

وتقول إحدى المدعيتين، وعرفت نفسها باسم جين دو، إن إبستين سرق صورا لها وهي شبه عارية التقطت عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها. أما المدعية الأخرى، وتستخدم الاسم المستعار «آمي»، فتقول إنها ظهرت في مواد اعتداء جنسي على أطفال صودرت من ممتلكات إبستين في عام 2019 ولا تزال تُتداول.

وتطلب الدعوى من المحكمة إنشاء برنامج لإخطار الأشخاص الذين ظهروا في صور مجموعة إبستين، ​وإصدار أمر بدفع ​150 ألف دولار من تركته لكل فرد من أعضاء الدعوى الجماعية، بالإضافة إلى عقوبات مالية أخرى.

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العالم الولايات المتحدة​

«الكونغرس» الأميركي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا

مقر الكونغرس الأميركي (أ.ب)
مقر الكونغرس الأميركي (أ.ب)
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«الكونغرس» الأميركي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا

مقر الكونغرس الأميركي (أ.ب)
مقر الكونغرس الأميركي (أ.ب)

أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وأحال مشروع القانون على الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.

ووافق مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على المشروع بغالبية 262 صوتا مقابل 159، في أكبر تحرّك تشريعي أميركي ضدّ موسكو منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض.

وكان ترمب أكد أنه سيوقّع مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك بعدما أقرّه مجلس الشيوخ الشهر الماضي بغالبية 86 صوتا مقابل 11.

ويستهدف التشريع قطاعَي الطاقة والدفاع الروسيَّين، والرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين كبارا آخرين، إضافة إلى ما يُعرف بـ«الأسطول الشبحي» الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.

ويمنح مشروع القانون الرئيس الأميركي صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على كبار مشتري النفط والغاز الروسيَّين، بما في ذلك الصين والهند، في مسعى إلى حرمان موسكو من العائدات لتمويل حربها.

لكن الصلاحيات الواسعة المتعلقة بالرسوم الجمركية تسبّبت في انقسام داخل الحزب الديموقراطي، إذ إن الديموقراطيين الذين يؤيدون أوكرانيا أبدوا تحفّظا على منح ترمب سلطات إضافية في مجال التجارة.

وعلى رغم التحفظات، أيّد عشرات النواب الديموقراطيين المشروع، في مقابل معارضة عدد قليل من الجمهوريين الذين رأوا أن العقوبات تتعارض مع مبادئ السوق الحرة أو مع نهج عدم التدخل في النزاعات الخارجية.

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أميركا روسيا
العالم الولايات المتحدة​

محكمة أميركية تقضي بسجن أفغاني مسؤول عن تفجير مطار كابول 20 عاما

لقطة تظهر محكمة في الإسكندرية بالقرب من العاصمة الأميركية واشنطن حيث حوكم محمد شريف الله (أ.ف.ب)
لقطة تظهر محكمة في الإسكندرية بالقرب من العاصمة الأميركية واشنطن حيث حوكم محمد شريف الله (أ.ف.ب)
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محكمة أميركية تقضي بسجن أفغاني مسؤول عن تفجير مطار كابول 20 عاما

لقطة تظهر محكمة في الإسكندرية بالقرب من العاصمة الأميركية واشنطن حيث حوكم محمد شريف الله (أ.ف.ب)
لقطة تظهر محكمة في الإسكندرية بالقرب من العاصمة الأميركية واشنطن حيث حوكم محمد شريف الله (أ.ف.ب)

قضت محكمة فدرالية أميركية، الأربعاء، بحبس أفغاني 20 عاما لإدانته بتوفير دعم مادي لفرع تنظيم «داعش» في أفغانستان، الجماعة المسؤولة عن تفجير انتحاري أوقع أكثر من 180 قتيلا في مطار كابول عام 2021.

وكانت هيئة محلفين في محكمة ألكسندريا في ضواحي واشنطن خلصت في أبريل (نيسان) إلى أن محمد شريف الله، وهو عضو في تنظيم «داعش-خراسان»، مذنب بالتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية.

لكنها وصلت إلى طريق مسدود بعد يومين من المداولات بشأن ضلوعه المفترض في التفجير الانتحاري في المطار.

وسعت النيابة العامة إلى إدانة شريف الله بالضلوع في هجوم مطار كابول الذي أسفر عن مقتل 170 أفغانيا على الأقل و13 جنديا أميركيا.

وأمر قاض فدرالي الأربعاء بإنزال العقوبة القصوى بحق شريف الله، وهي الحبس لمدة 20 عاما، وهو ما كانت قد طلبته النيابة العامة.

وكانت هيئة الدفاع عن شريف الله قد طالبت بعقوبة مدتها 17 عاما، مستندة خصوصا إلى دوره الثانوي داخل تنظيم «داعش»، إضافة إلى ظروف اعتقاله القاسية في أفغانستان ثم في باكستان.

وفي خطاب أمام الكونغرس العام الماضي، وصف الرئيس دونالد ترمب شريف الله بأنه «الإرهابي الرئيسي المسؤول» عن هجوم مطار كابول.

وتقول النيابة العامة إن شريف الله استطلع الطريق المؤدي إلى المطار، حيث فجر الانتحاري لاحقا عبوته وسط حشود كانت تحاول الفرار بعد أيام من استيلاء طالبان على كابول.

وسحبت الولايات المتحدة آخر جنودها من أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، في عملية استمرّت أكثر من أسبوعين وسادتها فوضى وشملت إجلاء عشرات الآلاف من الأفغان الذين تدفّقوا إلى المطار أملا بمغادرة البلاد.

وسلّمت باكستان شريف الله إلى الولايات المتحدة في مارس (آذار) 2025، وحوكم في مدينة ألكسندريا بضواحي العاصمة الأميركية.

وتقول السلطات الأميركية إن شريف الله ضالع في عدد من هجمات تنظيم «داعش-خراسان» منذ العام 2016 وحتى اعتقاله في باكستان عام 2025.

وشملت تلك الهجمات تفجيرا انتحاريا استهدف في يونيو(حزيران) 2016 عناصر حراسة نيباليين للسفارة الكندية في كابول.

واتُّهم شريف الله بإجراء عمليات استطلاع ونقل الانتحاري إلى موقع الهجوم. كما اتُهم بإعطاء تعليمات بشأن استخدام الأسلحة لمسلحي ولاية خراسان الذين هاجموا قاعة كروكوس سيتي هول قرب موسكو في مارس 2024.

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أميركا أفغانستان
العالم الولايات المتحدة​

مأساة على الهواء في لوس أنجليس... تحطم مروحية إخبارية ومقتل الصحافية والطيار

لقطة جوية لموقع تحطم المروحية إخبارية في «تشاتسوورث» (أ.ب)
لقطة جوية لموقع تحطم المروحية إخبارية في «تشاتسوورث» (أ.ب)
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مأساة على الهواء في لوس أنجليس... تحطم مروحية إخبارية ومقتل الصحافية والطيار

لقطة جوية لموقع تحطم المروحية إخبارية في «تشاتسوورث» (أ.ب)
لقطة جوية لموقع تحطم المروحية إخبارية في «تشاتسوورث» (أ.ب)

تحطمت مروحية إخبارية تابعة لشبكتي «إن بي سي 4 لوس أنجليس» و«تيليموندو 52» في حي تشاتسوورث بمدينة لوس أنجليس، مساء الثلاثاء، في أثناء تغطيتها حادث تصادم مميتاً بين حافلة تابعة لشبكة النقل «مترو» ومركبة أخرى، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متن المروحية أو بالقرب من موقع سقوطها.

وقالت «رويترز» إن الحادث أسفر عن مقتل الصحافية والمصورة الجوية إليانا مورينو والطيار جورج مارسينيو، وهما من موظفي شركة «Angel City Air» التي كانت تشغل المروحية، إضافة إلى شخص ثالث كان موجوداً على الأرض. وأكدت إدارة الإطفاء في لوس أنجليس نقل شخصين آخرين إلى المستشفى.

ووقع التحطم في منطقة تشاتسوورث، شمال غربي لوس أنجليس، قبيل الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، بينما كانت المروحية تشارك في تغطية حادث مروري وقع في المنطقة قبل نحو ساعتين.

المروحية تحطمت في أثناء تغطية حادث حافلة مميت

وبحسب «إن بي سي»، كانت المروحية، المعروفة باسم NewsChopper4، تقدم تغطية جوية لحادث وقع عند تقاطع شارعي نوردهوف ودي سوتو، حيث اصطدمت حافلة تابعة لـ«مترو» بمركبة رياضية متعددة الاستخدامات.

وقالت «إن بي سي» إن حادث الحافلة وقع بعد الخامسة مساءً، وأسفر، وفق آخر تحديث لديها، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين، فيما عمل رجال الإطفاء على إنقاذ أشخاص عالقين داخل المركبات.

وأفادت «رويترز» في تقريرها الأوليّ بأن حادث الحافلة أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وهو رقم كان متداولاً في الساعات الأولى قبل تحديث المعلومات المحلية.

وكانت المروحية واحدة من عدة طائرات مروحية إخبارية موجودة في المنطقة لتغطية حادث الحافلة، وفق «إن بي سي».

إليانا مورينو وجورج مارسينيو بين الضحايا

ونعت «إن بي سي» الصحافية والمصورة الجوية إليانا مورينو والطيار جورج مارسينيو.

وقالت إن مورينو ولدت في مقاطعة أورانج، وتخرجت في جامعة تشابمان عام 2010 بشهادتين في الصحافة الإذاعية والعلوم السياسية، وانضمت إلى فريق المروحيات التابع لشركة Angel City Air في العام نفسه. كما عملت في عدد من المؤسسات الإعلامية في جنوب كاليفورنيا.

الصحافية والمصورة الجوية إليانا مورينو والطيار جورج مارسينيو (فيسبوك)

أما مارسينيو، فنشأ في جنوب كاليفورنيا وتخرج في مدرسة بوربانك الثانوية عام 1974، وبدأ العمل بالطيران مع مورينو في عام 2023.

وذكرت «الغارديان» أن مورينو كانت تعمل مصورة جوية، وأنها ومارسينيو كانا يعملان معاً منذ عام 2023.

«فقدنا الاتصال»... لحظة إعلان تحطم المروحية على الهواء

وأعلنت «إن بي سي 4» نبأ التحطم خلال بث مباشر مساء الثلاثاء، بعدما فقدت المحطة الاتصال بفريقها الموجود على متن المروحية.

وقالت المذيعة كولين ويليامز خلال البث إن المحطة كانت تعلم أنها فقدت الاتصال بزملائها، قبل أن تتلقى تأكيداً بأن «NewsChopper4» تحطمت في تشاتسوورث قبيل السابعة مساء.

وتوقفت ويليامز خلال البث للحظات لمعالجة وقع الخبر، فيما وصفت المحطة فقدان مورينو ومارسينيو بأنه خسارة لزميلين مقربين.

كما قالت لينيت روميرو، المذيعة المشاركة في تقديم برنامج «إن بي سي 4» الصباحي، إن العاملين في المحطة «يشعرون بالحزن»، مشيرة إلى أن مورينو ومارسينيو كانا يحبان تغطية الأخبار العاجلة والعمل على متن المروحية.

شاهد عيان: المروحية بدأت تفقد ارتفاعها تدريجياً

ونقلت «إن بي سي ميوز» عن شاهد العيان زاره سيڤانيسيان أنه رأى المروحية وهي تتحرك بطريقة غير طبيعية قبل أن تبدأ في فقدان ارتفاعها.

وقال الشاهد إنه لاحظ أن المروحية كانت تهبط تدريجياً، قبل أن يندلع حريق عنيف عقب سقوطها، واصفاً المشهد بأنه من أكثر الحرائق عنفاً التي شاهدها.

وبحسب الشبكة، تحطمت المروحية في موقف للسيارات قرب منشأة للتخزين الذاتي، وامتدت النيران إلى مركبات كانت متوقفة في المكان.

لقطة جوية لموقع تحطم المروحية إخبارية في «تشاتسوورث» (أ.ب)

وقالت إدارة الإطفاء في لوس أنجليس إن المروحية سقطت في موقع يقع في نطاق 9100 من شارع نورث ميسون في تشاتسوورث.

ووفق «إن بي سي»، تحطمت الطائرة بين مبنيين تجاريين، بينما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو في موقع الحادث أضراراً كبيرة واندلاع حريق امتد إلى مركبات قريبة.

وأفادت «رويترز» بأن أكثر من 70 من عناصر الإطفاء شاركوا في الاستجابة للحادث، وتمكنوا من السيطرة سريعاً على الحريق الذي اندلع في موقع التحطم.

إليانا مورينو... عشقت المهنة وكانت تستعد للزواج

وأبرزت NBC Los Angeles المسيرة المهنية لمورينو، التي بدأت العمل مع فريق المروحيات التابع لشركة Angel City Air في سبتمبر (أيلول) 2010.

كما ذكرت «نيويورك بوست» أن مورينو كانت تبلغ 38 عاماً، وأنها كانت تعرف عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بلقب «إيلي في الجو» «Eli in the Heli»، وكانت قد تحدثت عن عملها مراسلةً جوية بوصفه «أفضل وظيفة في العالم».

وأضافت الصحيفة أنها حصلت عام 2022 على جائزة من رابطة أخبار الراديو والتلفزيون الرقمي عن تغطيتها الجوية لحادث مميت في ويندسور هيلز.

وأشارت «نيويورك بوست» أن مورينو كانت قد أعلنت خطوبتها من روبرت بارينتوس في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، ونشرت صورة لهما احتفالاً بالمناسبة.

إليانا مورينو (أ.ب)

وذكرت الصحيفة أن مورينو كانت تشارك أيضاً جوانب من حياتها الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب محتوى مرتبط بعملها الصحافي.

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تحطم طائرة تحطم مروحية أميركا