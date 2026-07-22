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العثور على فرنسي متهم باستدراج نساء لصالح إبستين ميتاً قرب باريس

نُسخ مطبوعة من ملفات جيفري إبستين في ميامي بفلوريدا (أ.ف.ب)
نُسخ مطبوعة من ملفات جيفري إبستين في ميامي بفلوريدا (أ.ف.ب)
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العثور على فرنسي متهم باستدراج نساء لصالح إبستين ميتاً قرب باريس

نُسخ مطبوعة من ملفات جيفري إبستين في ميامي بفلوريدا (أ.ف.ب)
نُسخ مطبوعة من ملفات جيفري إبستين في ميامي بفلوريدا (أ.ف.ب)

عُثر مساء الاثنين على دانيال سياد، وهو مكتشف عارضات أزياء ومتّهم باستدراج نساء لصالح الأميركي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية بحق قاصرات، ميتاً في منزله قرب باريس، وفق ما أعلنت النيابة العامة في نانتير، الأربعاء، مؤكدة معلومات أوردتها صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية.

وقالت النيابة إن «تحقيقاً لتحديد أسباب الوفاة فُتح مساء الاثنين عقب العثور» على جثته في منزله بمدينة كولومب غرب باريس.

وكان سياد موضع شكاوى عدة، خصوصاً بتهم اغتصاب، ويخضع لتحقيق في باريس يتولاه المكتب المختص بمكافحة الاتجار بالبشر. وكان ينفي هذه الاتهامات، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

صورة لجيفري إبستين التُقطت 28 مارس 2017 وهي مقدَّمة من سجل مرتكبي الجرائم الجنسية بولاية نيويورك (أ.ب)

ظهر اسم سياد في أكثر من ألف وثيقة نُشرت ضمن ملفات إبستين التي رُفعت عنها السرية. وكان يشبّه مساعيه لاستدراج النساء بالصيد.

وكتب سياد إلى إبستين عام 2014: «في هذا العمل أشعر أحياناً كأنني صياد، أحياناً أصطاد بسرعة، وأحياناً لا أجد سمكاً».

وكان سياد يؤكد أن المدان الأميركي بجرائم جنسية «استغل ثقته».

وفي عام 2020، أوقفت السلطات الفرنسية وكيل عارضات الأزياء جان-لوك برونيل، بعد اتهامات بتجنيد نساء لصالح الملياردير الأميركي. وعُثر عليه ميتاً في السجن عام 2022.

وتوفي إبستين في السجن عام 2019 بينما كان ينتظر محاكمته بتهمة الاتجار الجنسي.

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قضية إبستين فرنسا

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