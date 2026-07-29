اتحاد شركات دولية يمضي في خطط إنشاء مصفاة بالخليج

قال شركاء اتحاد «ميرا أويل»، الذي يضم شركات أميركية وسعودية، الأربعاء، إن الاتحاد يمضي قدماً في خطط لإنشاء مصفاة متكاملة وممر للتصدير في الخليج بتكلفة 5 مليارات دولار؛ بهدف تعزيز البنية التحتية للطاقة في المنطقة، في الوقت الذي لا تزال فيه حرب إيران تعطل تدفقات الطاقة؛ وفق «رويترز».

ودخلت «إم دبليو جي غروب» لتطوير الطاقة، التي تتخذ من تكساس مقراً لها، ومكتب عائلة «باتيل»، وشركة «بي دبليو إس» - وهي تابعة لـ«مجموعة عبد الهادي عبد الله القحطاني وأولاده (إيه إتش كيو غروب)» الصناعية السعودية - المرحلة النهائية من عملية اختيار موقع المصفاة، التي ستبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يومياً.

وضيق الاتحاد نطاق عملية اختيار الموقع إلى 3 مواقع في دول «مجلس التعاون الخليجي» الست. وذكرت الشركات أن من المتوقع تأكيد الموقع المفضل بحلول نهاية عام 2026.

وسترتبط المصفاة المتكاملة ببنية تحتية لموانئ المياه العميقة، ومرافق تخزين كبيرة للخام والمنتجات المكررة، ومرافق تصدير بحرية، وفق ما نقلت «رويترز» عن بيان الاتحاد.

وقال اتحاد «ميرا أويل» إن المشروع المزمع يقع خارج مضيق هرمز ويهدف إلى توفير منصة تصدير قادرة على الوصول مباشرة إلى مسارات الشحن الدولية.

وسيتضمن مجمع الطاقة تقنيات تكرير موفرة للطاقة وأنظمة متطورة للتحكم في الانبعاثات.

ويجري تقييم قدرات المعالجة المشتركة لوقود الطيران المستدام وإدارة الكربون بوصفها مكونات محتملة في المستقبل.

كما يجري اتحاد الشركات محادثات مع موردي المواد الخام، ومن المتوقع أن تتقدم الترتيبات النهائية بالتوازي مع اتخاذ القرار النهائي بشأن الموقع.