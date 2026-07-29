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الاقتصاد

أسعار النفط تصعد بأكثر من 3 % بدعم تراجع مخزونات أميركا

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
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أسعار النفط تصعد بأكثر من 3 % بدعم تراجع مخزونات أميركا

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة، خلال تعاملات يوم الأربعاء؛ مدفوعة بتراجع مخزونات النفط الخام الأميركية، لتُعوض بذلك جزءاً من خسائر الجلسة السابقة التي نتجت عن توقف القتال بين واشنطن وطهران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.4 في المائة إلى 86.82 دولار للبرميل، بحلول الساعة 10:02 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.5 في المائة إلى 82.04 دولار.

وقالت مصادر في السوق، يوم الثلاثاء، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت بنحو 3.3 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 24 يوليو (تموز) الحالي، وفقاً لـ«رويترز».

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات البنزين 918 ألف برميل، كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 355 ألف برميل، مقارنة بالأسبوع السابق، وفق ما ذكرت المصادر.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من «إدارة معلومات الطاقة»، في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وتقلبت أسعار النفط بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي عطلت تدفقات النفط الخام العالمية، ولا سيما مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

وانخفضت الأسعار بنحو 5 في المائة، يوم الثلاثاء، لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، وسط آمال باستئناف الجهود الجادة لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، بعد توقف مؤقت للأعمال القتالية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أوقف، خلال مطلع الأسبوع الحالي، حملة قصف أميركية استمرت أسبوعين، لشبكة «فوكس نيوز»، يوم الثلاثاء، إن هناك «محادثات جيدة» مع إيران، لكنه هدد بشن مزيد من الضربات إذا انهارت المفاوضات. غير أن إيران نفت سعيها لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.

مواضيع
نفط حرب إيران مضيق هرمز أميركا إيران

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