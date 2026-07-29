«الاتحاد الآسيوي» يعرب عن خيبة أمله بشأن خطط «فيفا» الجديدة: «لم يستشرنا أحد»

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه اطّلع على إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن المقترح الخاص بإنشاء شركة «فيفا فوروارد إنتربرايز»، مؤكداً أنه لم يُستشر مسبقاً في هذا المشروع، ومُعرباً عن أسفه لطرح قضية بهذا الحجم إلى الرأي العام قبل منح أسرة الكرة الآسيوية الوقت الكافي لدراستها ومناقشتها عبر قنوات الحوكمة الرسمية.

وأوضح «الاتحاد الآسيوي» أنه يدعم استكشاف المبادرات المبتكرة التي تسهم في تطوير مستقبل كرة القدم العالمية، إلا أنه شدد على أن أي مشروع ذي تأثير واسع يجب أن يقوم على مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاور مع جميع الأطراف المعنية.

وأضاف أن أي قرار من شأنه إعادة رسم المشهدين التجاري والمالي لكرة القدم يتطلب مشاركة الاتحادات القارية والوطنية وسائر أصحاب المصلحة بصورة شاملة قبل إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرار.

وأكد «الاتحاد الآسيوي» أهمية تزويد جميع الأطراف بالمعلومات الكافية وإتاحة الوقت اللازم لإجراء تقييم شامل للمقترح من مختلف الجوانب، بما في ذلك الأبعاد الحوكمية والقانونية والتجارية والاستراتيجية، مشيراً إلى أن هذا النهج يُعد أساسياً لضمان أن تعكس القرارات المستقبلية المصالح المشتركة لمنظومة كرة القدم العالمية، وتعزز الثقة في منظومة الحوكمة المعتمَدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.