تركيا تتحرك باتجاه اتفاقية شاملة مع العراق لدعم خطتها للتحول إلى مركز للطاقة

بدأت تركيا والعراق التحرك باتجاه اتفاقية شاملة للطاقة، في إطار تعاون واسع تم بحثه خلال لقاء الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي زار أنقرة يوم الثلاثاء.

واستحوذت «شركة البترول التركية المساهمة» (تباو) على 15 في المائة من حصة شركة «بريتش بتروليوم» (بي بي) في حقول كركوك النفطية بالعراق.

ووقّع الاتفاقية كل من مدير «شركة البترول التركية»، جم أردام، ونائب رئيس تطوير الأعمال في قطاع التنقيب والإنتاج بشركة «بي بي» أندرو ماك أوسلان، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار.

وقال بيرقدار، في كلمة عقب مراسم التوقيع، إن تركيا أبرمت منذ بداية العام الحالي اتفاقيات مع شركات دولية بهدف تطوير «شركة البترول التركية» وتعزيز حضورها في مناطق مختلفة حول العالم.

وأضاف: «وقعنا أحد المخرجات الملموسة لاتفاقياتنا مع (بي بي)، وبموجب هذا الاتفاق أصبحت تركيا شريكاً معها في الحقول النفطية بمدينة كركوك».

جانب من المباحثات بين «شركة البترول التركية» و«بي بي» للاستحواذ على نسبة من حصتها في كركوك بحضور وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار (حساب الوزير على إكس)

وأوضح بيرقدار، أن المشروع يمثل إحدى أهم الخطوات ضمن مساعي تحويل «شركة البترول التركية» إلى شركة تنتج مليون برميل يومياً من النفط والغاز الطبيعي، وأن الاتفاقية تمنح الشركة التركية حصة تبلغ 15 في المائة.

ولفت بيرقدار إلى أنه سيتم تشكيل تحالف يضم شركتي «كونوكو فيليبس» الأميركية، و«بي بي» البريطانية، و«شركة البترول التركية»، للعمل على تطوير الاحتياطات المقدرة بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في المنطقة.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، يشمل المشروع قبتي «بابا» و«أفانا» الرئيسيتين المكونتين لحقل كركوك النفطي، أحد أهم مناطق إنتاج الهيدروكربونات في العراق، بالإضافة إلى حقول «باي حسن» و«جامبور» و«خباز».

ويعكس الاتفاق مساعي تركيا لتعزيز حضورها الدولي في قطاع الطاقة منذ مطلع العام الحالي، بما يخدم أمنها الطاقي وطموحها لأن تصبح لاعباً إقليمياً في إنتاج وتصدير النفط والغاز الطبيعي.

والتقى بيرقدار عقب توقيع الاتفاقية مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا، لمناقشة المشاريع التي يمكن تنفيذها من أجل تنمية المنطقة واستقرارها، بحسب ما ذكر الوزير التركي عبر حسابه في «إكس» الأربعاء.

تسعى تركيا إلى زيادة سعة خط أنابيب النفط «كركوك - جيهان» ومده جنوباً إلى البصرة في إطار اتفاقية شاملة للطاقة مع العراق (إعلام تركي)

اتفاقية شاملة

وجرى خلال زيارة الزيدي التركيز على توقيع اتفاقية نفطية جديدة وأكثر شمولاً بين البلدين، إذ ترغب تركيا في زيادة سعة خط أنابيب ومده جنوباً إلى البصرة مع إنشاء خط موازٍ لنقل الغاز الطبيعي من قطر، في مسعى لتجاوز الأزمة التي كشف عنها إغلاق مضيق هرمز خلال حرب إيران.

ولفت بيرقدار إلى أن التعاون في مجالي الغاز الطبيعي والكهرباء كان مطروحاً أيضاً على جدول أعمال المحادثات خلال زيارة الزيدي، وأن العراق يمتلك محطات توليد طاقة لا يستطيع تشغيلها لعدم توفر الغاز الطبيعي، وأنه يمكن تلبية هذه الاحتياجات عن طريق نقل الغاز الطبيعي إلى المنطقة عبر تركيا.

إردوغان والزيدي خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة (الرئاسة التركية)

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الزيدي، ليل الثلاثاء - الأربعاء، وصف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان الاتفاقية بين «شركة البترول التركية» و«بي بي» البريطانية بأنها تمثل خطوة تاريخية في الشراكة بمجال الطاقة.

وأشار إردوغان إلى ما ذكره رئيس الوزراء العراقي بشأن إمكانية تزويد تركيا بمليون برميل نفط يومياً، قائلاً: «قال إنه يمكننا تزويد تركيا بمليون برميل يومياً، أي إنه لا حاجة للبحث عن مصادر أخرى. نعم، إذا نقلنا مليون برميل من النفط يومياً من العراق، جارنا، فسيكون ذلك كافياً لتلبية احتياجاتنا».