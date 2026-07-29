عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:56 دقيقه
الاقتصاد

تركيا تتحرك باتجاه اتفاقية شاملة مع العراق لدعم خطتها للتحول إلى مركز للطاقة

«بي بي» تمنح «شركة البترول التركية» 15% من حصتها في كركوك

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار يتوسط ممثلي «شركة البترول التركية» و«بي بي» البريطانية خلال مراسم توقيع اتفاقية بشأن إنتاج النفط في كركوك (حساب الوزير على إكس)
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار يتوسط ممثلي «شركة البترول التركية» و«بي بي» البريطانية خلال مراسم توقيع اتفاقية بشأن إنتاج النفط في كركوك (حساب الوزير على إكس)
TT
TT

تركيا تتحرك باتجاه اتفاقية شاملة مع العراق لدعم خطتها للتحول إلى مركز للطاقة

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار يتوسط ممثلي «شركة البترول التركية» و«بي بي» البريطانية خلال مراسم توقيع اتفاقية بشأن إنتاج النفط في كركوك (حساب الوزير على إكس)
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار يتوسط ممثلي «شركة البترول التركية» و«بي بي» البريطانية خلال مراسم توقيع اتفاقية بشأن إنتاج النفط في كركوك (حساب الوزير على إكس)

بدأت تركيا والعراق التحرك باتجاه اتفاقية شاملة للطاقة، في إطار تعاون واسع تم بحثه خلال لقاء الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي زار أنقرة يوم الثلاثاء.

واستحوذت «شركة البترول التركية المساهمة» (تباو) على 15 في المائة من حصة شركة «بريتش بتروليوم» (بي بي) في حقول كركوك النفطية بالعراق.

ووقّع الاتفاقية كل من مدير «شركة البترول التركية»، جم أردام، ونائب رئيس تطوير الأعمال في قطاع التنقيب والإنتاج بشركة «بي بي» أندرو ماك أوسلان، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار.

وقال بيرقدار، في كلمة عقب مراسم التوقيع، إن تركيا أبرمت منذ بداية العام الحالي اتفاقيات مع شركات دولية بهدف تطوير «شركة البترول التركية» وتعزيز حضورها في مناطق مختلفة حول العالم.

وأضاف: «وقعنا أحد المخرجات الملموسة لاتفاقياتنا مع (بي بي)، وبموجب هذا الاتفاق أصبحت تركيا شريكاً معها في الحقول النفطية بمدينة كركوك».

جانب من المباحثات بين «شركة البترول التركية» و«بي بي» للاستحواذ على نسبة من حصتها في كركوك بحضور وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار (حساب الوزير على إكس)

وأوضح بيرقدار، أن المشروع يمثل إحدى أهم الخطوات ضمن مساعي تحويل «شركة البترول التركية» إلى شركة تنتج مليون برميل يومياً من النفط والغاز الطبيعي، وأن الاتفاقية تمنح الشركة التركية حصة تبلغ 15 في المائة.

ولفت بيرقدار إلى أنه سيتم تشكيل تحالف يضم شركتي «كونوكو فيليبس» الأميركية، و«بي بي» البريطانية، و«شركة البترول التركية»، للعمل على تطوير الاحتياطات المقدرة بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في المنطقة.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، يشمل المشروع قبتي «بابا» و«أفانا» الرئيسيتين المكونتين لحقل كركوك النفطي، أحد أهم مناطق إنتاج الهيدروكربونات في العراق، بالإضافة إلى حقول «باي حسن» و«جامبور» و«خباز».

ويعكس الاتفاق مساعي تركيا لتعزيز حضورها الدولي في قطاع الطاقة منذ مطلع العام الحالي، بما يخدم أمنها الطاقي وطموحها لأن تصبح لاعباً إقليمياً في إنتاج وتصدير النفط والغاز الطبيعي.

والتقى بيرقدار عقب توقيع الاتفاقية مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا، لمناقشة المشاريع التي يمكن تنفيذها من أجل تنمية المنطقة واستقرارها، بحسب ما ذكر الوزير التركي عبر حسابه في «إكس» الأربعاء.

تسعى تركيا إلى زيادة سعة خط أنابيب النفط «كركوك - جيهان» ومده جنوباً إلى البصرة في إطار اتفاقية شاملة للطاقة مع العراق (إعلام تركي)

اتفاقية شاملة

وجرى خلال زيارة الزيدي التركيز على توقيع اتفاقية نفطية جديدة وأكثر شمولاً بين البلدين، إذ ترغب تركيا في زيادة سعة خط أنابيب ومده جنوباً إلى البصرة مع إنشاء خط موازٍ لنقل الغاز الطبيعي من قطر، في مسعى لتجاوز الأزمة التي كشف عنها إغلاق مضيق هرمز خلال حرب إيران.

ولفت بيرقدار إلى أن التعاون في مجالي الغاز الطبيعي والكهرباء كان مطروحاً أيضاً على جدول أعمال المحادثات خلال زيارة الزيدي، وأن العراق يمتلك محطات توليد طاقة لا يستطيع تشغيلها لعدم توفر الغاز الطبيعي، وأنه يمكن تلبية هذه الاحتياجات عن طريق نقل الغاز الطبيعي إلى المنطقة عبر تركيا.

إردوغان والزيدي خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة (الرئاسة التركية)

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الزيدي، ليل الثلاثاء - الأربعاء، وصف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان الاتفاقية بين «شركة البترول التركية» و«بي بي» البريطانية بأنها تمثل خطوة تاريخية في الشراكة بمجال الطاقة.

وأشار إردوغان إلى ما ذكره رئيس الوزراء العراقي بشأن إمكانية تزويد تركيا بمليون برميل نفط يومياً، قائلاً: «قال إنه يمكننا تزويد تركيا بمليون برميل يومياً، أي إنه لا حاجة للبحث عن مصادر أخرى. نعم، إذا نقلنا مليون برميل من النفط يومياً من العراق، جارنا، فسيكون ذلك كافياً لتلبية احتياجاتنا».

مواضيع
اقتصاد طاقة الغاز الطبيعي نفط تركيا العراق

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

بيرنهام يتعهد بإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية البريطاني رغم كلفته المالية

الاقتصاد يتحدث رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام مع إحدى المقيمات خلال زيارة إلى دار رعاية في لندن (أ.ب)

بيرنهام يتعهد بإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية البريطاني رغم كلفته المالية

تعهد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، يوم الأربعاء، بتحقيق ما عجزت عنه الحكومات المتعاقبة على مدى عقود، من خلال إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية «المعطل».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة في أحد الشوارع التجارية وسط بكين (إ.ب.أ)
الاقتصاد

الشباب العامل في الصين يعاني ضغوطاً اقتصادية

لم تعد مشاركة السكن بين الشباب الصيني تقتصر على تقاسم شقة أو غرفة، بل وصلت لدى بعضهم إلى مشاركة السرير نفسه، في ظاهرة غير مألوفة تعكس حجم الضغوط المالية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد جانب من آثار الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غربي اليابان (رويترز)
الاقتصاد

زلزال كيوشو يرج صناعة الرقائق والسيارات في اليابان

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجة جنوب غربي اليابان، ليهز واحداً من أهم مراكزها الصناعية، ويجبر شركات كبرى على تعليق عملياتها

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عامل يعاين روبوتات بشرية في المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي الذي عُقِد بمدينة شنغهاي الصينية منتصف شهر يوليو الحالي (أ.ب)
الاقتصاد

بكين تنتقد الحظر الأميركي على استيراد الروبوتات الصينية

صرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، بأن الصين تعارض الإجراءات الأميركية، بما في ذلك الحظر الجديد الذي يستهدف استيراد الروبوتات الصينية

«الشرق الأوسط» (بكين - واشنطن)
الاقتصاد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
الاقتصاد

تاكايتشي في اختبار مزدوج بين غضب الناخبين وقلق الأسواق

تجد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي نفسها في مواجهة معادلة سياسية واقتصادية تزداد تعقيداً

«الشرق الأوسط» (طوكيو)