انخفاض حاد في مخزونات النفط الأميركية

أعلنت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة انخفضت بشكل حاد، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، الأسبوع الماضي.

وأوضحت «الإدارة»، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت 7.2 مليون برميل إلى 404.5 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 24 يوليو (تموز) الحالي، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاضها 1.3 مليون برميل.

وأفادت «الإدارة» بأن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت 771 ألف برميل خلال الأسبوع المشار إليه.

وأشارت «الإدارة»؛ التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، إلى أن استهلاك المصافي من الخام ارتفع 271 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي. وزاد أيضاً معدل تشغيل المصافي 1.1 نقطة مئوية خلال الأسبوع إلى 97.2 في المائة.

وأفادت «الإدارة» بأن مخزونات البنزين ارتفعت 7 آلاف برميل خلال ذلك الأسبوع إلى 211.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاضها 715 ألفاً.

وأظهرت بيانات «الإدارة» أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 110.6 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 146 ألفاً.

وقالت «الإدارة» إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي 237 ألف برميل يومياً.