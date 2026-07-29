«سلاح السيف» المصري... مسيرة ملحمية تنتهي بإسقاط إسرائيل والتتويج بالبرونزية

احتفت الأوساط الرياضية والإعلامية، إلى جانب رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بفوز المنتخب المصري لسلاح المبارزة بالسيف (الشيش) بالميدالية البرونزية في بطولة العالم، المقامة في هونغ كونغ، الأربعاء. ويُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه لمصر في هذه الفئة منذ 75 عاماً.

وهنأ وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، المنتخب المصري عبر تقنية الفيديوكونفرانس، كما وجّه التهنئة إلى رئيس الاتحاد المصري للسلاح، الكابتن طارق الحسيني، وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، إضافة إلى اللاعبين محمد السيد، ومحمود محسن، ويوسف شامل، ومحمود السيد، عقب تحقيق المنتخب إنجازاً تاريخياً بإحراز الميدالية البرونزية في بطولة العالم، إثر فوزه على منتخب إسرائيل بنتيجة (39-38)، ليحصد أول ميدالية عالمية لمصر في منافسات الفرق منذ 75 عاماً، وفق بيان لوزارة الشباب والرياضة المصرية.

جانب من الاحتفالات عقب الفوز (الاتحاد المصري للسلاح)

واحتفت وسائل إعلام رياضية مصرية وعربية، إلى جانب صفحات على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بفوز المنتخب المصري على نظيره الإسرائيلي في منافسات بطولة العالم للكبار، المقامة في هونغ كونغ خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو (تموز) الحالي. وعدّ كثير من المتابعين والمعلقين هذا الفوز إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

وأدى المنتخب المصري في منافسات سيف المبارزة مباريات تكللت بالفوز على منتخب البرتغال فى دور الـ32 بنتيجة 44-33، كما فاز لاعبو المنتخب على إسبانيا فى دور ثمن النهائي بنتيجة 36-35، وتأهل المنتخب المصري للمربع الذهبي في بطولة العالم عقب الفوز على منتخب روسيا بنتيجة 45-35.

وخسر منتخب مصر في دور نصف النهائي أمام منتخب كازاخستان بنتيجة 41-32، ثم توّج بالميدالية البرونزية عقب تغلبه على منتخب إسرائيل.

وحقق المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة عدداً من الإنجازات من قبل، وحصد خلال فبراير (شباط) الماضي 42 ميدالية في بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب تحت 20 و17 و15 سنة، وهي البطولة التي استضافتها السنغال، بواقع 22 ميدالية ذهبية، و9 ميداليات فضية، و11 ميدالية برونزية، وتصدر المنتخب المصري الترتيب العام في هذه المنافسات بالقارة السمراء. وحظي هذا الإنجاز بحفاوة بالغة وقتها لكونه يعكس الهيمنة المصرية على السلاح الأفريقي.

احتفال بفوز مصر ببرونزية العالم في سلاح المبارزة بالسيف (الاتحاد المصري للسلاح)

وأشاد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، وقتها بالمستوى الفني والروح القتالية للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، وأكد خلال استقباله لهم أن «هذا الإنجاز الكبير يعكس حجم الدعم الذي توليه الدولة المصرية للرياضة والرياضيين، ويبرهن على قوة قاعدة الناشئين والشباب في لعبة السلاح»، وفق بيان للوزارة عقب عودة الفريق.

وترأس بعثة منتخب مصر خلال بطولة العالم المقامة في هونغ كونغ الكابتن طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ورافقه الدكتور أيمن غنيم مدير منتخبات السلاح في الاتحاد المصري، والدكتور مجدي الصباغ طبيب البعثة، إلى جانب الدكتور أحمد عبد الغني والدكتورة غادة عاطف للعلاج الطبيعي.

ورافق البعثة أيضاً الدكتور أحمد سمير، نائب رئيس الاتحاد المصري بدعوة من الاتحاد الدولي، لحضور اجتماعات لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للسلاح بصفته رئيساً للجنة العليا للحكام بالاتحاد الأفريقي.