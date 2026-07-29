الفاكهة المجمدة ليست أقل قيمة غذائية من الطازجة، بل قد تحتفظ بكمية أكبر من الفيتامينات لأنها تُجمَّد عند ذروة نضجها. وبالنسبة لبعض الأنواع، مثل التوت والمانجو والرمان، فإن الفاكهة المجمدة تُعد أيضاً خياراً أكثر عملية وأقل تكلفة. وفيما يلي 6 أنواع من الفاكهة يُفضل شراؤها مجمدة للاستفادة من قيمتها الغذائية وسهولة استخدامها:

1- التوت الأزرق

يُعد التوت الأزرق البري من الأطعمة الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف. ويساعد شراؤه مجمداً على الحفاظ على قيمته الغذائية، خصوصاً أنه لا يكون في موسم النضج سوى لأسابيع قليلة كل عام.

وغالباً ما يُجمَّد خلال 24 ساعة من قطفه، مما يحافظ على مذاقه ومحتواه من الفيتامينات. كما يتميز بحبات أصغر حجماً ومذاق أكثر حلاوة مقارنة بالتوت الأزرق العادي. ويحتوي الكوب الواحد منه على 6 غرامات من الألياف و10 غرامات من السكر الطبيعي.

ويتميز التوت الأزرق، سواء البري أو العادي، بغناه بمركبات «الأنثوسيانين»، وهي مضادات أكسدة قد تساعد على تقليل الالتهابات، وتحسين صحة الجلد، وخفض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني والسمنة وأمراض القلب.

2- المانجو

المانجو من الفواكه الغنية بالألياف والمغنسيوم والبوتاسيوم وفيتاميني «أ» و«سي». إلا أن توفرها قد يكون محدوداً في بعض المتاجر، كما أن نقلها من المناطق الاستوائية قد يؤدي إلى فقدان جزء من عناصرها الغذائية.

وغالباً ما تكون حبات المانجو المجمدة أسهل في الحصول عليها وأقل سعراً، وقد تحتفظ بقيمة غذائية أعلى. وتشير دراسات إلى أن تناول المانجو بانتظام قد يسهم في خفض الوزن ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر.

3- الكرز

يتميز الكرز الحامض بغناه بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهابات. كما أن شراءه مجمداً يوفر عناء إزالة النوى.

وأظهرت أبحاث أن مركبات «الأنثوسيانين» الموجودة فيه تبقى مستقرة بعد التجميد، ما يعني أن الكرز المجمد قد يحتفظ بعناصره الغذائية بصورة أفضل مع مرور الوقت.

4- الفراولة

تُعد الفراولة من أكثر الفواكه شعبية، لكنها سريعة التلف داخل البراد، إذ تصبح طرية خلال فترة قصيرة.

ويمنحها التجميد مدة صلاحية أطول، مع الاحتفاظ بمذاقها وقيمتها الغذائية. ويحتوي الكوب الواحد منها على نحو 52 سعرة حرارية، كما تُعد مصدراً جيداً للألياف. وتشير دراسة إلى أن تناولها بانتظام قد يحسن حساسية الإنسولين، ويساعد على خفض مستويات الدهون في الدم.

5- الموز

يُعد الاحتفاظ بشرائح الموز المجمدة في الفريزر وسيلة سهلة لزيادة استهلاك «البريبايوتيك»، وهو نوع من الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

ويحتوي الموز الصغير على نحو 3 غرامات من الألياف، التي تساعد على تحسين الهضم وخفض الكولسترول. ورغم أن الموز الطازج لا يقل قيمة غذائية، فإنه يتحول سريعاً إلى اللون البني ويصبح طرياً، بينما يمنح الموز المجمد العصائر والمخفوقات قواماً أكثر كثافة وكريمية.

6- الرمان

تتميز حبوب الرمان بغناها بالألياف ومضادات الأكسدة، وتضيف نكهة ولوناً مميزين إلى السلطات والشوفان والزبادي.

وتشير مراجعة علمية إلى أن تناول الرمان بانتظام قد يسهم في خفض خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب ومتلازمة الأيض.

لكن استخراج الحبوب من الثمرة الطازجة يستغرق وقتاً وجهداً، لذلك يُعد شراء حبوب الرمان المجمدة خياراً عملياً يوفر الوقت مع الاحتفاظ بالقيمة الغذائية.