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يوميات الشرق سفر وسياحة

شهر العسل بين السواحل والمواقع التاريخية

إقبال على وجهات تجمع بين الطبيعة والخصوصية

كابادوكيا الشهيرة برحلات المناطيد (الشرق الأوسط)
كابادوكيا الشهيرة برحلات المناطيد (الشرق الأوسط)
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شهر العسل بين السواحل والمواقع التاريخية

كابادوكيا الشهيرة برحلات المناطيد (الشرق الأوسط)
كابادوكيا الشهيرة برحلات المناطيد (الشرق الأوسط)

يشهد قطاع سياحة شهر العسل تطوراً في توجهات المسافرين، مع ازدياد الاهتمام بالوجهات التي تجمع بين الطبيعة، والخصوصية، وتنوع الأنشطة والخدمات. وفي هذا السياق، تبرز تركيا ضمن الوجهات التي توفِّر خيارات متعددة تمتد بين المدن الساحلية، والمراكز التاريخية، والمناطق الطبيعية.

وتضم تركيا مجموعةً من الوجهات التي تستقطب الأزواج، من بينها أنطاليا وموغلا وإسطنبول وكابادوكيا، حيث تختلف طبيعة التجارب السياحية من منطقة إلى أخرى، بما يشمل الإقامة في المنتجعات والفنادق، والأنشطة البحرية، وزيارة المواقع الأثرية، والاستفادة من مرافق العافية والحمامات التركية التقليدية.

الحمام التركي من الزيارات التي يضعها السياح على جدولهم (الشرق الأوسط)

وتُعدُّ أنطاليا من أبرز المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط، إذ توفِّر شواطئ ومنتجعات متنوعة، إلى جانب أنشطة بحرية تشمل الرحلات البحرية والغوص والتجديف. كما تضم مواقع أثرية مثل أسبندوس وباتارا وسِيدِه، إضافة إلى ملاعب الغولف في منطقة بيليك، ومرافق للعناية بالصحة والاسترخاء.

رحلة بالمنطاد في كابادوكيا عند شروق الشمس (الشرق الأوسط)

أما ولاية موغلا، التي تضم وجهات مثل بودروم ومرمريس وفتحية، فتتميَّز بسواحلها المطلة على بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط، وتوفِّر خيارات للإقامة في المنتجعات والفنادق والفيلات، إلى جانب أنشطة بحرية تشمل الإبحار باليخوت واستكشاف الخلجان والجزر القريبة. كما تضم مطاعم متنوعة، من بينها مطاعم مدرجة في «دليل ميشلان»، ومناطق للتسوُّق.

البازار في اسطنبول (الشرق الأوسط)

وفي إسطنبول، تتنوع التجارب بين زيارة المعالم التاريخية والمتاحف، والرحلات البحرية في مضيق البوسفور، والإقامة في فنادق تاريخية وأخرى حديثة. كما تضم المدينة مناطق تجارية وأسواقاً تقليدية، من أبرزها السوق الكبيرة، إلى جانب مطاعم حاصلة على تصنيف «دليل ميشلان».

وتقدم كابادوكيا تجربةً مختلفةً تعتمد على طبيعتها الجيولوجية المميَّزة، حيث تشتهر برحلات المناطيد، والفنادق الكهفية، والوديان الصخرية، إضافة إلى المدن التاريخية تحت الأرض. كما تتوفَّر فيها مرافق للعافية، ومسارات للمشي وركوب الخيل، ومطاعم تُقدِّم المأكولات المحلية.

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