الكهوف السعودية... سياحة تحت الأرض

تخبئ السعودية عالماً من الكهوف الطبيعية التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى وجهات تجذب عشاق المغامرات، والاستكشاف، مستفيدة من التنوع الجيولوجي الذي تزخر به في أعماق الحرات البركانية، وتحت امتدادات الصخور الكلسية، والرملية، وما تحمله بعض هذه المواقع من قيمة علمية، وتاريخية تتجاوز كونها معالم طبيعية إلى سجل مفتوح يوثق جوانب من الحياة القديمة في شبه الجزيرة العربية.

جانب من التكوينات الكلسية لكهف الطحالب في شمال الرياض (تصوير: بدور صالح)

وتحتضن السعودية كنوزها الطبيعية في الجبال، والصحارى، والأودية، حيث تنتشر فيها عشرات الكهوف، والدحول، ومن أبرزها كهفا أم جرسان، وماكر الشياهين في حرة خيبر بمنطقة المدينة المنورة، وكهف الطحالب، ودحل بن رشيد ضمن تكوينات الصمان شمال وشرق الرياض، وكهف العقرب الأسود في منطقة الحدود الشمالية، وكهف شعيفان في حرة النار غرب حائل، وكهفا أم الجماجم، وجبل القارة في الأحساء، إلى جانب دحل هيت، ودحل أبو الوعول، ودحل المساك، ودحل سلطان، ودحل الحمام، بالإضافة إلى العديد من الدحول، والأنفاق البركانية المنتشرة في حرات خيبر، ورهط، وكشب، ولونير.

وتروي بدور صالح -أول مرشدة كهوف سعودية- لصحيفة «الشرق الأوسط» عن رحلتها مع استكشاف الكهوف: «انطلقت في عام 2018 بدافع الفضول، والشغف باكتشاف الأماكن غير المألوفة، قبل أن يتحول ذلك إلى مهنة الإرشاد في الكهوف»، وأصبحت بدور أول امرأة سعودية في هذا المجال، موضحةً بعض التحديات التي واجهتها في صعوبة الوصول إلى كثير من المواقع بسبب وعورة الطرق، فضلاً عن كون المجال جديداً، وغير مألوف بالنسبة للمرأة السعودية، وساهم الإصرار وحب الاستكشاف في تجاوز هذه التحديات، مشيرة إلى إطلاقها عدداً من المبادرات التطوعية لخدمة سياحة الكهوف، والمشاركة فيها، شملت تنظيف الكهوف، والمحافظة عليها، ووضع اللوحات الإرشادية، والتعريف بأهميتها الطبيعية، والسياحية.

وتطرقت بدور صالح إلى أنواع متعددة من الكهوف تشمل البركانية، والكلسية، والرملية، فيما تحتوي بعض هذه المواقع على شواهد أثرية وتاريخية مهمة تساعد الباحثين على دراسة تاريخ الإنسان، والبيئة في شبه الجزيرة العربية، الأمر الذي يجعلها وجهات تجمع بين المغامرة والأهمية العلمية.

زاوية تظهر مدخل كهف العقرب الأسود في منطقة الحدود الشمالية (تصوير: بدور صالح)

«الطحالب»... قصة آلاف السنين

يحتوي كهف الطحالب -الذي يقع في هضبة الصمان شمال شرقي مدينة الرياض- على صواعد وهوابط وتكوينات طبيعية مدهشة تمنح الزائر تجربة استثنائية، حيث اكتسب اسمه من كثرة الطحالب التي تنمو بداخله، والذي تصفه بدور بأنه أحد أجمل الكهوف الكلسية في السعودية، «يحتوي الكهف على تشكيلات طبيعية جعلته وجهة مفضلة لمحبي التصوير، والاستكشاف، وأحد أبرز المواقع التي يقصدها عشاق المغامرات في السعودية».

«العقرب الأسود»... بلورات طبيعية تشبه الورود

ويأتي كهف العقرب الأسود -الكائن في منطقة الحدود الشمالية، وتحديداً بالقرب من قرية الهبكة على بعد 160 كيلومتراً غرب محافظة رفحاء- ضمن الوجهات التي تنصح بدور بزيارتها، حيث يتميز بتكويناته الكلسية الجميلة، والبلورات، والتشكيلات التي تشبه الورود الطبيعية، ويصل عمقه لنحو 500 متر تحت سطح الأرض، ما يضعه في قائمة المواقع الفريدة، خاصة أن هذه التكوينات تشكل مشهداً بصرياً مختلفاً.

لقطة لبدور صالح أول مرشدة سعودية في سياحة الكهوف (تصوير: بدور صالح)

«ماكر الشياهين»... نفق بركاني طويل

ولفتت بدور صالح الانتباه إلى كهف ماكر الشياهين في حرة خيبر الواقعة بمنطقة المدينة المنورة، ويعد أحد أطول وأضخم الكهوف المكتشفة في السعودية، وشبه الجزيرة العربية، إذ يدخل الزائر في تجربة مختلفة عبر نفق بركاني ضخم يمتد لعدة كيلومترات، وتشكلت تكويناته البركانية بفعل النشاط البركاني القديم في المنطقة، وهو الأمر الذي جعله من المواقع الجيولوجية النادرة التي تستقطب المستكشفين، والمهتمين بالطبيعة من كافة أنحاء العالم.

: لقطة لمغامر داخل كهف دحل بن رشيد في مدينة الرياض (تصوير: بدور صالح)

«أم الجماجم» و«شعيفان»... أسرار الطبيعة بين الأحساء وحائل

وتقود التكوينات الصخرية الممتدة في كهفي أم الجماجم وشعيفان هواة المغامرات إلى تجربة استكشاف مختلفة، في الوقت الذي يقع فيه كهف شعيفان بالقرب من الشويمس جنوب غربي منطقة حائل، وسط البيئة البركانية لحرة النار، ويشتهر بممراته المتشعبة، وامتداده الطويل الذي جعله وجهة مفضلة للباحثين عن التجارب غير التقليدية، في حين تحتضن واحة الأحساء في المنطقة الشرقية كهف أم الجماجم داخل جبل القارة، على بعد نحو 12 إلى 15 كيلومتراً شرق الهفوف، وترتبط تسميته بالروايات المتوارثة بين أهالي المنطقة، والتي تشير إلى العثور على جماجم، ورفات بشرية، وآثار لمعارك قديمة في المنطقة، الأمر الذي أضفى عليها هالة من الغموض وجعلها من المواقع المثيرة لفضول محبي الاستكشاف، والمشي الجبلي، إلى جانب المهتمين بأسرار الطبيعة، والتكوينات التي صنعتها العوامل الجيولوجية عبر آلاف السنين.

«أم جرسان»... شواهد على الحياة القديمة

وأوضحت بدور صالح لصحيفة «الشرق الأوسط» أن كهف أم جرسان في حرة خيبر شمال المدينة المنورة يندرج ضمن أكثر الكهوف السعودية تميزاً، بسبب ضخامته، وامتداده الكبير، وما يحمله من قيمة علمية وأثرية جعلته محط اهتمام الباحثين، والمتخصصين في مجالات الآثار، والجيولوجيا، والتاريخ، فقد كشفت الدراسات التي أُجريت داخله عن شواهد تاريخية، وحيوانية، وإنسانية متعددة، من بينها عظام حيوانات، وأدوات حجرية، وآثار تشير إلى استخدام الإنسان للكهف قديماً كمأوى، ومكان للمعيشة. وألقت الاكتشافات العلمية التي وثقت داخله الضوء على ملامح من الحياة القديمة في شبه الجزيرة العربية، بعد العثور على أدلة أثرية، ورسخ ذلك مكانته كمرجع علمي يساهم في فهم تاريخ الإنسان والبيئة في المنطقة عبر آلاف السنين.

سياحة الكهوف في السعودية

وأكدت بدور مستقبل سياحة الكهوف الواعد في السعودية، قائلةً: «يحظى القطاع السياحي بالدعم الكبير ضمن رؤية السعودية 2030، وما تملكه المنطقة من ثروة جيولوجية، وتنوع كبير في الكهوف البركانية، والكلسية، والرملية، وذلك يؤهلها لتكون وجهة عالمية في هذا المجال».

وأوضحت أن استكشاف الكهوف يتطلب التزاماً صارماً بإجراءات السلامة، وفي مقدمتها ارتداء الخوذة، والأحذية المناسبة، وتوفير مصدر إضاءة جيد، إلى جانب أهمية الاستعانة بمرشد متخصص في سياحة الكهوف عند زيارة المواقع الصعبة، أو غير المعروفة، وقالت: «كثيرون لا يدركون تنوع الكهوف في السعودية، واحتواء بعض هذه المواقع على شواهد أثرية وتاريخية مهمة تسهم في دراسة تاريخ الإنسان والبيئة في شبه الجزيرة العربية، وتنمية هذا المجال تبدأ من وعي الفرد بأهمية تعلم أسس الاستكشاف الآمن، والالتزام بإجراءات السلامة، بالإضافة إلى احترام الطبيعة، والمحافظة على الكهوف، وعدم العبث بمحتوياتهرا، باعتبارها إرثاً يستحق الحماية، والاستدامة».