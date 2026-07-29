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سامر نجم منتخب ألمانيا السابق: الفريق يحتاج إلى شخصيات قوية

ماتياس سامر (د.ب.أ)
ماتياس سامر (د.ب.أ)
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سامر نجم منتخب ألمانيا السابق: الفريق يحتاج إلى شخصيات قوية

ماتياس سامر (د.ب.أ)
ماتياس سامر (د.ب.أ)

طالب ماتياس سامر، نجم منتخب ألمانيا السابق الفائز ببطولة أوروبا، بضرورة إحداث تغيير جذري في عقلية لاعبي كرة القدم في بلاده، وذلك بعد الأداء المخيب في مونديال 2026 لكرة القدم.

وقال سامر، مستشار نادي بوروسيا دورتموند والمحلل التلفزيوني، خلال مؤتمر دولي للمدربين في ماينز: «يجب التركيز بصورة أكبر على النتائج فهي أهم من الأداء الاستعراضي، لأنه لا يمكن أن تحقق الانتصارات بستة لاعبين استعراضيين».

وأضاف النجم الفائز ببطولة أمم أوروبا 1996: «مقاومة المنافسين خلال المباراة تتطلب شخصيات قوية داخل الملعب، والعمل الجاد، والأداء بعزيمة وطموح».

وأشار سامر إلى أن عملية التجديد التي أعلنها الاتحاد الألماني لكرة القدم بعد توديع كأس العالم مبكراً للمرة الثالثة على التوالي، تتطلب رؤية شاملة ومتكاملة. وأوضح: «يجب أن يأخذ اتحاد الكرة الألماني المبادرة، ويحدد المبادئ والأولويات والتوجهات». وأضاف: «الابتكار مطلوب، لكن دون إغفال الأساسيات».

وشدد ماتياس سامر: «يجب أن نتسم بالشجاعة في تحديد نقاط ضعفنا، لأن التغيير لمجرد إرضاء طرف آخر لن يكون خطوة مفيدة».

من جانبه، أبدى سيباستيان هونيس، مدرب شتوتغارت، تفاؤله بالتعاقد مع يورغن كلوب، ليكون مديراً فنياً لمنتخب ألمانيا، قائلاً إن مدرب ليفربول السابق بإمكانه إحداث تغيير جذري.

وتولى يورغن كلوب مدرب دورتموند وماينز السابق قيادة منتخب ألمانيا الأسبوع الماضي خلفاً ليوليان ناغلسمان الذي استقال عقب الخروج من دور الـ32 أمام باراغواي في كأس العالم.

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كرة القدم رياضة ألمانيا

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