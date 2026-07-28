تعيين زين الدين زيدان مدرباً جديداً لمنتخب فرنسا

عيّن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، زين الدين زيدان مدرباً جديداً للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفاً لديدييه ديشان.

ويتولى صانع الألعاب السابق المُتوَّج مع «الديوك» بلقب كأس العالم 1998، مهمة خلافة زميله السابق ديشان الذي قاد المنتخب منذ عام 2012، وانتهت ولايته باحتلال المركز الرابع في «مونديال 2026»، بعد التتويج باللقب عام 2018 وبلوغ النهائي عام 2022.

وأعلن رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو تعيين زيدان خلال مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد بالعاصمة باريس، مؤكداً توقيع عقد يمتد لأربع سنوات.

زيدان وديالو خلال التوقيع (رويترز)

وقال ديالو: «إنها لحظة استثنائية، واستثنائية أيضاً بسبب الشخص الجالس إلى جواري. زين الدين أحد أساطير كرة القدم الفرنسية، وكان يقول منذ سنوات إن أحد أحلامه هو تدريب المنتخب الفرنسي».

ويعود زيدان (54 عاماً) إلى التدريب لأول مرة منذ رحيله عن ريال مدريد في عام 2021.

وأضاف ديالو: «أود أن أتقدم بالشكر إلى ديدييه ديشان وجهازه الفني على العمل الذي قدموه. على مدار 14 عاماً قاد المنتخب الفرنسي إلى القمة».

وكشف ديالو عن أنه بدأ التواصل مع زيدان منذ فبراير (شباط) 2025، قائلاً: «التقيت زين الدين زيدان في فبراير 2025، وتواصلت معه لعرض قيادة المنتخب الفرنسي».

وخاض زيدان 108 مباريات دولية بقميص المنتخب الفرنسي، ولم يسبق له التدريب إلا مع ريال مدريد، الذي قاده في فترتَين بين عامَي 2016 و2018، ثم بين 2019 و2021.

وحقق زيدان خلال مسيرته التدريبية إنجازاً تاريخياً بقيادة ريال مدريد إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية أعوام 2016 و2017 و2018، وهو إنجاز غير مسبوق لأي مدرب في البطولة.

وكانت قيادة زيدان للمنتخب الفرنسي محل ترقب واسع خلال السنوات الماضية؛ إذ ارتبط اسمه بالمهمة أكثر من مرة، لا سيما في عامَي 2018 و2022، قبل أن يجدد الاتحاد الفرنسي ثقته بديدييه ديشان.

ومن المقرر أن يبدأ زيدان مهمته رسمياً خلال تجمع المنتخب في سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يخوض أولى مبارياته أمام تركيا يوم 25 سبتمبر ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.