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باريس إف سي يضم المالي لاسين سينايوكو

لاسين سينايوكو لاعب أوكسير على اليسار يحتفل مع نونو دا كوستا لاعب أوكسير بعد تسجيل الهدف الافتتاحي لفريقه خلال مباراة الدوري الفرنسي بين أوكسير وباريس سان جيرمان (أ.ب)
لاسين سينايوكو لاعب أوكسير على اليسار يحتفل مع نونو دا كوستا لاعب أوكسير بعد تسجيل الهدف الافتتاحي لفريقه خلال مباراة الدوري الفرنسي بين أوكسير وباريس سان جيرمان (أ.ب)
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باريس إف سي يضم المالي لاسين سينايوكو

لاسين سينايوكو لاعب أوكسير على اليسار يحتفل مع نونو دا كوستا لاعب أوكسير بعد تسجيل الهدف الافتتاحي لفريقه خلال مباراة الدوري الفرنسي بين أوكسير وباريس سان جيرمان (أ.ب)
لاسين سينايوكو لاعب أوكسير على اليسار يحتفل مع نونو دا كوستا لاعب أوكسير بعد تسجيل الهدف الافتتاحي لفريقه خلال مباراة الدوري الفرنسي بين أوكسير وباريس سان جيرمان (أ.ب)

أعلن نادي باريس إف سي الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم المالي لاسين سينايوكو، ليرتفع بذلك إنفاق النادي، المملوك أغلبيته لأغنى عائلة في فرنسا، على الانتقالات الصيفية إلى أكثر من 65 مليون يورو (74 مليون دولار).

ويعد باريس إف سي النادي الأكثر إنفاقاً في الدوري الفرنسي، هذا الصيف، بعدما تمكن من البقاء في دوري الأضواء للموسم الثاني على التوالي، بدعم مالي من عائلة أرنو المالكة لمجموعة «إل في إم إتش».

وكان باريس قد فاز على غريمه التقليدي باريس سان جيرمان في بطولتي الدوري والكأس الموسم الماضي.

وأعلن باريس إف سي أن سينايوكو 26 عاماً، وقَّع عقداً لمدة 3 سنوات، دون الكشف عن القيمة التي دفعها لفريقه أوكسير، الذي سجل معه 12 هدفا في الدوري الموسم الماضي.

وأفادت تقارير بان قيمة الصفقة بلغت 8 ملايين يورو (9.1 مليون دولار)، وتأتي بعد صفقات أغلى شملت لاعب الوسط الشاب باتريك زابي من استاد ريمس الفرنسي، والمدافع الإيطالي دييغو كوبولا من برايتون الإنجليزي، والجناح بابلو باغيس من لوريان الفرنسي.

واحتل باريس المركز الحادي عشر في عودته إلى الدوري الفرنسي، ويتولى تدريبه الآن ليام روزينيور، الذي قاد تشيلسي الإنجليزي لمدة وجيزة الموسم الماضي بعد أن بدأ مسيرته مع نادي ستراسبورغ الفرنسي.

ولعب سينايوكو 30 مباراة مع منتخب مالي، أحرز خلالها 10 أهداف، من بينها 3 أهداف في كل من النسختين الأخيرتين من كأس الأمم الأفريقية، اللتين شهدتا تأهل بلاده لدور الثمانية.

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كرة القدم الدوري الفرنسي رياضة فرنسا

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