تدشين «أونكوكلينيك»... أول مركز بالرياض مختص بتشخيص وعلاج كل أنواع السرطان

في ظل التقدم بمجالات التقنية والمعرفة الحديثة الذي تعيشه السعودية، والاهتمام المتنامي بالتقنية الطبية، وضمن جهود القطاع الخاص الطبي لدعم توجهات الحكومة لتكون الرياض عاصمة للسياحة العلاجية، أُعلنَ مؤخراً في الرياض عن تدشين أول مركز مختص لتشخيص وعلاج كل أنواع السرطان في المملكة «أونكوكلينيك»، وهو «من أبرز الكيانات الصحية العالمية المختصة في علاج الأورام».

وعدّ الرئيس التنفيذي لـ«أونكوكلينيك» في السعودية، الدكتور محمد فيحان العتيبي، أن تدشين العيادات فرعها الرئيسي بالرياض من شأنه أن «يسهم في ترسيخ مكانة المملكة لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً لعلاج السرطان، وذلك وفق منظومة متكاملة ورعاية إنسانية تنتهجها العيادات، لإحداث نقلة نوعية في قطاع رعاية مرضى الأورام، وتبنيها نموذجاً تشغيلياً عالمياً وتوظيفه بما يتواءم واحتياجات القطاع الصحي في المملكة، حيث تعتمد (أونكوكلينيك) على كفاءات وطنية تمتلك خبرات عالية اكتسبتها في مستشفيات سعودية مختصة، إلى جانب خبراء عالميين».

منظومة علاجية متكاملة تحت سقف واحد

أكد الرئيس التنفيذي لـ«أونكوكلينيك» أن العيادات، وتحت شعار: «حياتك حياتنا»، «انطلقت برؤية واضحة تستهدف تطوير منظومة رعاية مرضى السرطان، عبر تقديم خدمات متكاملة تستند إلى أعلى المعايير العالمية، مع الحفاظ على البعد الإنساني الذي يمثل جوهر رسالتها»، مؤكداً أن المركز «بدأ من حيث انتهى الآخرون»، من خلال تصميم منظومة علاجية شاملة تحت سقف واحد، تشمل التشخيص والعلاج والرعاية الداعمة، بما يوفر تجربة علاجية متكاملة للمرضى وأسرهم.

رحلة علاج متكاملة وأجهزة متطورة

أشار الدكتور العتيبي إلى أن العيادات تتميز بتوفير رحلة علاج متكاملة، تبدأ بالتشخيص الدقيق باستخدام أحدث تقنيات التصوير الطبي والمختبرات المتقدمة، مروراً بوضع الخطط العلاجية من خلال فرق طبية متعددة التخصصات، وانتهاءً بتقديم مختلف العلاجات الدوائية والإشعاعية والنووية، إلى جانب إتاحة المشاركة في التجارب السريرية الحديثة، وخدمات العلاج الطبيعي، والدعم النفسي، والتغذية العلاجية، وإدارة الألم، والخدمات الاجتماعية، والطوارئ الخاصة بمرضى الأورام.

وأضاف أن «أونكوكلينيك» استثمرت في أحدث التقنيات الطبية العالمية، من بينها أجهزة: «بي إي تي - سي تي (PET-CT)»، و«إم آر آي (MRI)»، و«سي تي (CT)»، وكاميرا «غاما»، وأجهزة العلاج الإشعاعي الحديثة «إل آي إن سي (LINAC)»، فضلاً عن تقنيات الاختبارات الجينية والجزيئية التي تسهم في تصميم خطط علاجية تتناسب مع الخصائص البيولوجية لكل مريض.

تقنيات نوعية لعلاج السرطان

كما كشف الدكتور العتيبي عن امتلاك العيادات تقنيات وأجهزة طبية متقدمة لعلاج الأورام، منها تقنية «تولسا - برو (TULSA-PRO)» التي تعد «من أحدث التقنيات العالمية لعلاج سرطان البروستاتا، إضافة إلى جهاز متطور وحصري لفحص البروستاتا، بما يعزز فرص التشخيص المبكر ودقة العلاج».

وفي إطار التعاون الدولي، أوضح أن «أونكوكلينيك» أبرمت شراكات استراتيجية مع مؤسسات طبية وبحثية عالمية، في مقدمتها «معهد دانا فاربر للسرطان» في الولايات المتحدة؛ «بهدف نقل المعرفة، وتطوير البرامج السريرية، وتأهيل الأطباء، وتعزيز برامج الجودة وسلامة المرضى، إلى جانب شراكات مع جهات طبية وبحثية رائدة داخل المملكة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات».

دعم مستهدفات «رؤية المملكة 2030»

وأشار إلى أن استراتيجية «أونكوكلينيك»، تتوافق مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، «من خلال الإسهام في رفع جودة الخدمات الصحية، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، ودعم السياحة العلاجية، وتعزيز الوقاية من الأمراض، وتطوير نماذج علاجية أعلى كفاءة واستدامة، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة مركزاً إقليمياً وعالمياً لعلاج الأورام، وتقليل الحاجة إلى العلاج خارج البلاد، مع استقطاب المرضى من مختلف دول العالم».

الاستثمار في الكفاءات الوطنية

أكد الدكتور العتيبي أن العيادات تضم نخبة من الكفاءات السعودية الطبية والفنية والإدارية، «مع التركيز على تطوير مهاراتهم عبر برامج تدريب وتعليم مستمر بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، بما يعزز بناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة عالمياً».

وكشف عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات طبية وجمعيات خيرية، من أبرزها مذكرة تفاهم مع «جمعية زهرة لسرطان الثدي»؛ بهدف دعم مريضات سرطان الثدي، وتعزيز وصولهن إلى الرعاية التخصصية، وتقديم برامج توعوية تسهم في رفع معدلات الاكتشاف المبكر وتحسين جودة الحياة.

وشدد على أن «ثقافة العمل داخل (أونكوكلينيك) ترتكز على 5 قيم رئيسية هي: التعاطف، والابتكار، والإنصاف، والنزاهة، والتعاون»، مؤكداً أن هذه القيم تنعكس في جميع الخدمات المقدمة للمرضى وأسرهم، داعياً إلى أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ لأن «الفحص الدوري يرفع نسب الشفاء إلى أكثر من 90 في المائة عند اكتشاف المرض في مراحله الأولى»، مشيراً إلى أن «التشخيص المتكامل يعتمد على الماموغرام، والموجات فوق الصوتية، والرنين المغناطيسي، عند الحاجة، إضافة إلى الخزعة لتحديد نوع الورم واختيار العلاج الأمثل».

رعاية متكاملة تمنح المرضى الأمل والثقة

واختتم الرئيس التنفيذي لـ«أونكوكلينيك» في المملكة، الدكتور محمد فيحان العتيبي، بالتأكيد على أن «رحلة علاج السرطان شهدت تطوراً كبيراً بفضل التقنيات الطبية الحديثة والتشخيص المبكر»، مؤكداً أن «أونكوكلينيك» لا تقدم العلاج فقط، «بل توفر منظومة متكاملة من الرعاية الطبية والإنسانية، يقودها فريق متعدد التخصصات، يضع المريض في قلب جميع القرارات العلاجية، بما يمنحه الأمل والثقة طيلة مراحل رحلة العلاج المختلفة».