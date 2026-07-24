نيوكاسل يعلن تعاقده مع ألادجي بامبا

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي الشاب ألادجي بامبا، قادماً من فريق موناكو الفرنسي بدون الإعلان عن قيمة الصفقة.

وذكر الموقع الرسمي لنيوكاسل، أن بامبا (20 عاماً)، الذي لعب مع المنتخب الفرنسي تحت 20 عاماً، وقع على عقد مدته خمسة أعوام مع النادي الإنجليزي.

وأصبح بامبا رابع صفقة يبرمها الفريق الأول هذا الموسم بعد التعاقد مع إوين جاوين وبازومانا توريه وسين ستيور، ومن المقرر أن يرتدي القميص رقم 8.

وقال بامبا: «أنا سعيد للغاية للوجود هنا، إنه تحدٍّ جديد، ولا أطيق الانتظار كي أبدأ. كنت متحمساً للغاية عندما سمعت أن نيوكاسل يرغب في التعاقد معي».

وأضاف: «أعلم تاريخ هذا النادي وزرت ملعبه بالفعل، وكان مذهلاً. لا يمكنني الانتظار للوجود في الملعب، وأتمنى أن تكون هناك بعض الأوقات الرائعة مع الجماهير».

وأكد: «أنا متحمس لاختبار نفسي في دوري جديد، أكبر دوري في العالم. تعلمت الكثير في الموسم الماضي، وأشعر أنني مستعد لهذه الفرصة. سأقدم كل ما عندي لهذا النادي».

من جانبه قال إيدي هاوي، مدرب نيوكاسل: «سعيد للغاية لرؤية بامبا يصبح لاعباً في نيوكاسل. هو لاعب شاب ومثير آخر نتطلع بشوق للعمل معه».

وأكمل: «بامبا يضيف عمقاً وتنوعاً في خياراتنا بوسط الملعب، ولديه إمكانات هائلة للتطور. كان تطوره منذ ظهوره الأول في موناكو مثيراً للإعجاب حقاً، ونعتقد أننا نستطيع مساعدته على البناء على هذا التطور».