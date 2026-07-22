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الرياضة رياضة عالمية

سان جيرمان يستهدف ضم توريس بطل نهائي كأس العالم

توريس حاملاً كأس العالم خلال تتويج إسبانيا باللقب (أب)
توريس حاملاً كأس العالم خلال تتويج إسبانيا باللقب (أب)
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سان جيرمان يستهدف ضم توريس بطل نهائي كأس العالم

توريس حاملاً كأس العالم خلال تتويج إسبانيا باللقب (أب)
توريس حاملاً كأس العالم خلال تتويج إسبانيا باللقب (أب)

يواجه فيران توريس مهاجم برشلونة لحظات حرجة بشأن مستقبله داخل النادي الكتالوني في ظل تلقيه عرضاً مغرياً من فرنسا بعدما أصبح بطلاً قومياً بعد تسجيله هدف تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم على حساب الأرجنتين.

ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يستهدف ضم فيران توريس بعرض يربك حسابات برشلونة.

وأشارت إلى أن إدارة برشلونة كانت تنوي تمديد تعاقد توريس الذي سينتهي في 30 يونيو (حزيران) 2027، لكنها قررت تأجيل المفاوضات معه لحين حسم القرار النهائي بشأن الاستغناء عن روبرت ليفاندوفسكي، وفضلت الاتجاه للتعاقد مع مهاجم جديد.

وأوضحت «ماركا» أن رحيل ليفاندوفسكي فتح الباب أمام توريس، لكن هناك بنداً في عقد انتقاله من مانشستر سيتي يلزم برشلونة بدفع 8 ملايين يورو في حال تمديد عقده قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت أنه لهذا السبب فضل مسؤولو برشلونة تعليق ملف تمديد التعاقد مع توريس، وبدء المفاوضات مجدداً في أوائل سبتمبر (أيلول) لتفادي هذا البند.

وقالت الصحيفة أيضاً إنه رغم رغبة الطرفين اللاعب وبرشلونة في تمديد التعاقد، لكن تسجيل توريس هدف فوز إسبانيا بكأس العالم وقبلها 21 هدفاً في 49 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي، أغرى أندية أخرى بضمه منها باريس سان جيرمان.

من جانبها، أكدت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن النادي الباريسي تقدم بعرض مغرٍ الناحتين المالية والرياضية قد يدفع توريس لإعادة حساباته.

وأضافت أيضاً أنه رغم شعور (فيران) بالراحة في برشلونة، فإن الشكوك، وقلة مشاركاته أساسياً، والميزانية المالية المخصصة لصفقة جوليان ألفاريز، قد تجعله خارج الحسابات.

ولفتت إلى أن ما يغري توريس بالانتقال إلى باريس سان جيرمان بطل أوروبا في آخر عامين، هو مدربه لويس إنريكي الذي كان وراء منح الفرصة لمهاجم برشلونة لتمثيل منتخب إسبانيا لأول مرة في 2020.

وأكدت أن أولوية برشلونة هي الإبقاء على فيران توريس، ولكن بشروط محددة، وهي تجديد تعاقده دون زيادة مالية في راتبه، والالتزام بدوره المحدد في التشكيلة.

وكشفت مصادر لصحيفة «سبورت» أن باريس سان جيرمان لم يبدأ مفاوضات رسمية مع برشلونة بشأن توريس بل ينتظر النادي الفرنسي أولاً إبداء رغبة من اللاعب قبل التفاوض على ضمه.

وختمت تقريرها بأنه رغم وجود شرط جزائي في تعاقد توريس قيمته مليار يورو، فإن قيمته الحقيقية تقدر بـ50 مليون يورو، ويرى مسؤولو باريس سان جيرمان أنه بالإمكان تخفيض هذا المبلغ أثناء المفاوضات.

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برشلونة الدوري الإسباني الدوري الفرنسي إسبانيا

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