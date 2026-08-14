ماريسكا عن رحيل رودري: «أي شيء يمكن أن يحدث»

رأى الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أن «أي شيء يمكن أن يحدث»، في ظل تقارير أفادت بأن برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم تقدم بعرض للتعاقد مع بطل العالم رودري خلال فترة الانتقالات.

وسبق أن رفض سيتي عرضاً أولياً من برشلونة بقيمة 38.5 مليون جنيه إسترليني (52 مليون دولار) لضم رودري الفائز بكأس العالم، وفق تقارير.

ولم يتبقَّ في عقد لاعب الوسط البالغ 30 عاماً مع النادي في ملعب الاتحاد سوى موسم واحد، وقد ارتبط بقوة بالعودة إلى إسبانيا، مسقط رأسه.

وتشير التقارير إلى أن سيتي يطالب بنحو 68 مليون جنيه إسترليني (92 مليون دولار) مقابل رودري الذي اختير أفضل لاعب في مونديال أميركا الشمالية.

وقال ماريسكا في مؤتمر صحافي، الجمعة، عشية مواجهة آرسنال في درع المجتمع، هذا الأسبوع، وهي المباراة التقليدية التي تفتتح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز: «أولاً، لقد قلنا بالفعل إن سوق الانتقالات مفتوحة، ويمكننا شراء اللاعبين وبيعهم، وأي شيء وارد».

أضاف: «رأيت رودري للتو في مقر النادي، عانقته بحرارة، ويبدو بحالة جيدة؛ لذا سنرى ما سيحدث».

وانضم رودري إلى سيتي قادماً من أتلتيكو مدريد في عام 2019، وأحرز لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات إضافة إلى دوري أبطال أوروبا عام 2023 تحت قيادة المدرب السابق مواطنه بيب غوارديولا.

كما تُوّج بكأس أوروبا 2024، ونال الكرة الذهبية في العام نفسه، قبل أن تؤدي إصابة خطيرة في الركبة إلى إبعاده عن جزء كبير من موسم 2024-2025.

وتجمع مباراة درع المجتمع بين آرسنال، بطل الدوري الموسم الماضي، ومانشستر سيتي، حامل لقب كأس الاتحاد.

وكان آرسنال قد أنهى الموسم الماضي متقدماً بفارق 7 نقاط على مانشستر سيتي الثاني، ليضع حداً لانتظار دام 22 عاماً للفوز بلقب الدوري.

وتعهد ماريسكا بأن يبذل فريقه كل ما بوسعه لتقليص الفجوة مع فريق الإسباني ميكل أرتيتا هذا الموسم.

قال: «أثبت آرسنال خلال العامين الأخيرين، أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة الماضية أنه حاضر دائماً في المنافسة».

وتابع: «إنه فريق رائع بقيادة ميكل. في الموسم الماضي فازوا بالدوري، وأظهروا مدى قوتهم في هذه الفترة. لكن في الوقت عينه، نحن مانشستر سيتي، وسنحاول تقليص الفجوة والمنافسة».