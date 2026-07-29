شركة النادي الأهلي توافق رسمياً على استقالة الغامدي

أعلنت إدارة شركة النادي الأهلي موافقتها على استقالة رئيس مجلس إدارة النادي خالد الغامدي، معربةً عن شكرها وتقديرها لما قدّمه خلال فترة رئاسته، ومتمنيةً له التوفيق في مسيرته المقبلة.

وجاء قبول الاستقالة بعد فترة رئاسة امتدت من موسم 2023-2024 حتى موسم 2025-2026، شهد خلالها النادي العديد من الإنجازات، أبرزها قيادة الفريق الأول لكرة القدم للتتويج بلقبي دوري «أبطال آسيا للنخبة» في موسمي 2024-2025 و2025-2026، إلى جانب الفوز بلقب كأس السوبر السعودي 2025.

وأكدت إدارة شركة النادي الأهلي أن ما تحقق خلال المرحلة الماضية يمثل امتداداً لعمل مؤسسي متكامل، مثمنةً الجهود التي بذلها الغامدي طوال فترة رئاسته، ودوره في تحقيق العديد من المكتسبات التي ستظل جزءاً من مسيرة النادي.

ومن جانبه، ودّع الغامدي جماهير الأهلي برسالة، نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، قال فيها: «بعد رحلة رئاستي لمجلس إدارة هذا الكيان العظيم على مدى 3 سنوات مضت، التي أعتز وأفتخر بها في مسيرتي المهنية، أعلن اليوم استقالتي من رئاسة النادي الأهلي، التي شهدت العديد من التحديات والإنجازات، أبرزها تحقيق بطولتي نخبة آسيا متتاليتين وكأس السوبر السعودي».

وأضاف: «كل الشكر لأعضاء مجلس الإدارة، وإلى صندوق الاستثمارات العامة ومنسوبي النادي ولاعبيه وللجهازين الفني والإداري ورابطة جماهير النادي ولكل من دعمنا أو اختلف معنا بدافع الحرص على الكيان، أما أنتم يا جماهير النادي الأهلي فقد كنتم دائماً السند والشريك في كل نجاح».

واختتم رسالته بقوله: «شكراً لثقتكم ودعمكم ولا تنسوني من صالح دعائكم، فما تحقق بفضل الله أولاً ثم بدعمكم العظيم. اليوم أغادر المنصب، ويبقى الأهلي شامخاً بتاريخه وجماهيره، مع إيماني الكامل بأنه قادر على مواصلة النجاح وتحقيق المزيد في كافة المنافسات مستقبلاً. شكراً للأهلي، ولجماهيره الوفية».